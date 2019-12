Miquel Iceta, reelegido como líder del PSC por unanimidad

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha revalidado la primera secretaría del partido por el voto unánime de los 1.069 delegados que participan en el XIV Congreso de los socialistas catalanes.

Iceta es primer secretario del PSC desde 2014, cuando fue elegido para el cargo en el congreso celebrado en julio de ese año.

El político catalán ha agradecido a la militancia su ratificación en el cargo y ha comenzado el nuevo mandato al frente del partido con un discurso que ha pivotado sobre dos ideas: "recoser el país" y hacerlo desde la Presidencia de la Generalitat, si consigue ganar las elecciones catalanas; un objetivo que los socialistas ven al alcance.

Lo ha dicho en el discurso pronunciado después de que la presidenta del cónclave y del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, hiciera oficial su ratificación.

Así, recién ratificado, Iceta se ha comprometido a "construir un edificio donde quepan todos, recomponer la fractura, recoser el país y proporcionarle un Govern que gobierne para las personas concretas".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicado el reconocimiento de Cataluña como "nación", como un "sujeto político no independiente" al que se le tiene que respetar su autogobierno "sin interferencias indebidas del Estado" y que necesita una mejor financiación para acceder a más recursos.

"¿Qué queremos? Un autogobierno más sólido, una mejor financiación, un mejor reconocimiento", ha resumido.

"No queremos romper con el resto de España, no queremos dividir más la sociedad catalana, no queremos retroceder y tampoco nos queremos quedar donde estamos. Queremos un amplio acuerdo político en el que Cataluña sea reconocida como comunidad nacional, como nación, como un sujeto político no independiente pero sí con voluntad de ejercer su autogobierno", ha subrayado.