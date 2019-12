Silvia Jato cuenta el cambio que marcó 'Pasapalabra': "Me quité el pinganillo..."

Antes de que Pasapalabra fuese de la mano de Telecinco y Christian Gálvez, el famoso programa —ya extinto— empezó en Antena 3 y con Silvia Jato al frente. La presentadora visitó este viernes Zapeando para recordar sus inicios en televisión y el cambio no guionizado que marcó un punto de inflexión en Pasapalabra.

En este sentido, los colaboradores de Zapeando han mostrado el casting que Jato hizo para Antena 3 antes de convertirse en presentadora de Pasapalabra, así como las respuestas más absurdas de los concursantes.

Asimismo, Jato contó el cambio que "no estaba en el formato" y decidió llevar a cabo en la fase final del Rosco, y que posteriormente Christian Gálvez continuó en Telecinco. "Leer rápido no estaba en el formato. Lo inventé yo", ha asegurado.

Fue en un programa en el que al concursante le quedaban nueve palabras para llevarse el bote y solo ocho segundos. Jato vio que se sabía las respuestas y optó por leer las preguntas lo más rápido posible: "Me quité el pinganillo. Importante, porque hay dirección, y digo 'este me va a matar', y dije 'a tomar viento', aquí damos el bote. Con la A, con la B, con la C... Y todos 'uhhhh', volví a ponerme el pinganillo y me dijo mi director 'la hostia, Jato".