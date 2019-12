Les denúncies de dones que acusen el detingut del cas Marta Calvo d'intoxicar-les en una cita sexual pugen a dos

En concret, la Guàrdia Civil compta amb la denúncia d'una dona que va assegurar als agents que va tindre una cita sexual amb l'acusat en la qual ell li va demanar el consum de drogues durant les relacions sexuals.

Assegura que, en un moment determinat, va perdre el coneixement després de consumir una beguda i, quan es va despertar, es va adonar que tenia droga als genitals.

Una altra dona ha presentat una denúncia davant els agents per a denunciar l'arrestat per intentar mantindre amb ella relacions sexuals amb consum de cocaïna. És a dir, amb el mateix 'modus operandi', han assenyalat les mateixes fonts.

De moment, els investigadors continuen buscant les restes de Marta Calvo -a qui el detingut ha assegurat que va esquarterar- i s'han reobert dos causes per la defunció de dos dones que exercien la prostitució i que van morir a València en circumstàncies semblants al 'modus operandi' relatat per l'arrestat.

Ara se sumen les dos noves denunciants que ja han prestat declaració davant la Guàrdia Civil. A més, s'estudia si el sospitós, qui es trobava en llibertat provisional per una condemna per trànsit de drogues quan va desaparéixer Marta Calvo, ha actuat a altres comunitats autònomes.