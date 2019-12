La Heroes Comic Con trae el mundo de los superhéroes a Madrid del 14 al 15 de diciembre 

Los personajes de cómic y sus aficionados están viviendo una nueva edad de oro cuya mejor prueba son las numerosas adaptaciones audiovisuales recientes, con taquillazos en el cine y muchas series que ver en las plataformas digitales. El género ha llegado a un nuevo estadio y todas esas ramificaciones se reúnen en las diferentes Comic Con que proliferan por todo el mundo.

Este fin de semana, el fenómeno llega a la capital con la Heroes Comic Con de Madrid, donde las viñetas compartirán protagonismo con actores, autores y, sobre todo, su público más fiel. Los más de 10.000 metros cuadrados del salón, en el pabellón 12 de Ifema, acogerán hasta el domingo 15 de diciembre a más de 150 expositores, con presencia de grandes firmas como Sony, Netflix o Hasbro. Las previsiones hablan de que podrían recibir hasta 40.000 asistentes.

Ellos son, en realidad, el verdadero motor de este encuentro. Los visitantes se encontrarán en sus pasillos con destacados artistas del cómic nacional como Esteban Maroto (responsable del cartel de esta edición), Víctor Santos (Polar) o el Premio Nacional Bartolomé Seguí; también internacionales de la talla de Mark Bagley (Spiderman), Jill Thompson (Wonderwoman) o Paul Pope (Batman: Año 100).

En cuanto a estrellas del cine y las series, pasarán por la Heroes Comic Con Madrid: Tom Hopper (Juego de tronos), Jack Dylan Grazer (It), Ivana Baquero (El laberinto del fauno) y Ross Marquand (The Walking Dead). Netflix presentará en la feria su esperada ficción The Witcher, con la visita (el sábado) de sus protagonistas Freya Allan y Anya Chalotra. También participarán famosos cosplayers y youtubers. Algunos de ellos ofrecerán fotos y autógrafos a sus fans.

Además de nombres ilustres, el salón contará con numerosas actividades relacionadas con el cómic, incluyendo venta de ejemplares (clásicos y actuales) y de todo tipo de objetos relacionados. Por ejemplo, en el espacio de la marca Hasbro se podrán adquirir productos exclusivos de la saga Star Wars, de Marvel, de Transformers y de los Power Rangers.

Las familias contarán con un área infantil y habrá exposiciones, mesas redondas, conferencias, videojuegos... Por último, se ha dedicado un espacio al cosplay donde aprender de los profesionales a través de clases magistrales y demostrar talento en los concursos de actuación y pasarela.

Datos prácticos: los días 14 y 15 de diciembre en Ifema (pabellón 12). De 10.00 a 20.00 h. Entradas: 10 (niños), 12 (web) y 15 (taquilla) euros por día; 20 euros el bono de 2 días (25 en taquilla).