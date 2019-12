IPC.- Els preus a la Comunitat Valenciana pugen al novembre un 0,1%

20M EP

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va augmentar a la Comunitat Valenciana un 0,1 per cent al novembre pel que fa al mes anterior sobretot per la pujada de Vestit i calçat. D'aquesta manera, la taxa interanual es va elevar un 0,3 per cent, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).