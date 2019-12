Los servicios públicos y el cambio de modelo productivo, claves de las enmiendas de IU a los Presupuestos de 2020

Sanz ha dejado claro que este Presupuesto "no es el de IU, no es el que IU hubiera elaborado", pero trabajarán "para mejorarlo", y ha lamentado que el Gobierno de Aragón no haya presentado la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para "incidir en la justicia fiscal".

Álvaro Sanz ha abogado por incrementar la lucha contra la siniestralidad laboral para "profundizar en el combate contra la precariedad", y también intensificar las políticas de igualdad para que sean "señas de identidad" del conjunto de las políticas del Gobierno de Aragón.

También ha defendido el apoyo a la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos e impulsar el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática. Otras medidas atañen a la mejora de los centros educativos "en desventaja", el apoyo a los parques culturales y la promoción de la atención primaria y la salud comunitaria.

Además, el diputado de IU ha propuesto desarrollar la Ley de Autónomos y elaborar un plan estratégico de economía social, favorecer la incorporación de jóvenes a la agricultura frente a la "uberización" del sector, apoyar a la ganadería extensiva y crear un banco de tierras.

En materia de medio ambiente, ha recomendado elaborar un plan estratégico de la bicicleta y avanzar en la depuración de aguas, mientras que en materia de igualdad, IU propone presupuestar ayudas para los planes de empleados públicos de los Ayuntamientos y comarcas.