PSOE C-LM pide a PP que pase "de las palabras de patriotismo a los hechos patrióticos" y apoye un gobierno de PSOE

"Los ciudadanos españoles agradecerían que el PP y Ciudadanos dejen la hipocresía y se conviertan en demócratas y patriotas", ha comentado Gutiérrez, a preguntas de los medios por las palabras del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de asistir al acto institucional con motivo del aniversario de la Constitución en las Cortes regionales.

A su juicio, un gobierno de coalición de partidos que están llamados a ser la alternativa "no es bueno para la democracia" y no habiendo alternativa de gobierno, "como no la hay en este momento por parte del PP", debería favorecerse la investidura. "Casado, Núñez, deberían ser sensatos y coherentes y escuchar al PP, que se favoreció de la abstención del PSOE, el PP de Rajoy o de Esperanza Aguirre, el PP más democrático y sensato".

En cuanto a las manifestaciones del PP, que critica que los "aliados" del PSOE quieren "romper" la Constitución, ha considerado que los españoles "están hartos de partidos que exageran, que se llenan la boca de patriotismo de hojalata pero que nunca ofrecen sus manos para evitar los problemas que denuncian".

En este punto, ha preguntado al PP y Cs, "que tantas amenazas ven en ERC y otro tipo de partidos, por qué no ofrecen sus votos gratis", recordando que "han perdido cinco veces las elecciones este año y siguen alertando amenazas que no son capaces de combatir", incidiendo en que "si tanto les preocupa" la situación actual, "¿por qué no ofrecen sus votos al PSOE para que gobernemos en solitario, qué problema tienen?".

OFRECER UNA SOLUCIÓN

"Yo denuncio que la ruptura que están teniendo de su coherencia política el PP y Cs es tan grande que lo único que les puede producir el mayor destrozo" son las urnas, ha subrayado, alertando de que "no se puede alertar de una amenaza fantasma sin ofrecer una solución para que esa amenaza no se produzca", instando a que "ofrezcan sus votos a favor como hizo el PSOE y dejen de ser hipócritas".

En cuanto a la celebración del aniversario de la Carta Magna, ha valorado que haya permitido a Castilla-La Mancha "empezar a andar en un camino que nos está llevando al mejor momento de nuestra historia en relación a nuestras oportunidades". "La Constitución nos permite ser una tierra con autonomía, con posibilidades de definir nuestro propio futuro y de caminarlo juntos, hoy es un día para reivindicarla, defenderla y comprometerse con ella", ha destacado.

En su opinión, la Carta Magna, como todos los marcos jurídicos, "está en peligro en el momento en que dejamos de reivindicarla y defenderla", precisando que el PSOE, que participó desde los primeros momentos de su creación, la ha defendido "contra todos los enemigos que le han podido surgir" y seguirá dispuesto "a defenderla y protegerla de aquí al futuro".