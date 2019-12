PP C-LM cree que para alcanzar un pacto con el PSOE "es fundamental que en la ecuación no esté Podemos ni ERC"

A preguntas de los medios por las palabras del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en este sentido, antes de la celebración en las Cortes del acto institucional para conmemorar la Constitución Española, Núñez ha apuntado que si lo que se busca es fortalecer la Carta Magna, "aquellos que la quieren romper no pueden estar en la misma ecuación".

"Para que haya un gran pacto de los grandes partidos para llegar a grandes acuerdos es fundamental que los partidos que no quieren creer en nuestro país y que quieren romperlo no estén en la ecuación", ya que formaciones como Podemos, ERC o Bildu "no están en esa dinámica" de España, la Constitución, el Estado de Derecho o la estabilidad política para el país.

"Que vuelva la cordura al PSOE y que el PSOE recupere el espíritu de la Transición, de la democracia, de la Constitución del Estado de Derecho y que aleje a partidos como el de Iglesias o ERC del protagonismo político, porque eso no es bueno para el futuro de nuestros hijos, cuando pienso en que el protagonismo de España lo puedan asumir Iglesias, ERC o Bildu se me ocurre cualquier cosa menos esto en lo que yo creo y voy a defender", ha dicho.

DIÁLOGO

Sobre un consenso en torno a la Constitución, el dirigente del PP regional ha asegurado que este texto está más vivo que nunca "y todo lo que sea salirse de la Constitución para que tengamos menos derechos, menos libertades o para que unos primen frente a otros, es malo", ha opinado, convencido de que "la política tiene que ir en la dirección del consenso, del diálogo, pero dentro del respeto y la Constitución".

Dicho esto, Paco Núñez ha valorado las décadas de convivencia democrática que ha proporcionado la Carta Magna de España, "una de las más exitosas de la historia de nuestro país". "Es momento de renovar nuestro compromiso con la misma y seguir creciendo para que el futuro de nuestros hijos esté garantizado dentro de la Constitución y de la democracia", ha añadido.

A su juicio, los poderes públicos tienen dos obligaciones, la de reforzar la libertad y la democracia y la de "devolver a la política la credibilidad y el significado de la política que un día servía para que pasáramos de una dictadura a una democracia", seguro de que "todos, desde la firmeza" van a trabajar para que el país siga siendo un país de libertades y garantías.