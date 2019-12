Consultar el horóscopo de hoy: jueves 5 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 5 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No podrás hacer nada para evitar que una persona piense de ti lo que quiera y que eso no sea lo que tu crees que sería justo. Pero no debes concederle ni un minuto más de tu tiempo. Pasa la página cuanto antes y si no comprende tu actitud, no insistas.

Tauro

Si hoy sucede algo inesperado o fuera de lo habitual, piensa si no puede ser una señal para que cambies algo en tu vida o en tu manera de pensar. Quizá un libro o una película te hagan reflexionar mucho. Te abrirán la mente para que veas otras realidades.

Géminis

Un golpe de suerte puede cambiar muchas cosas hoy y serán favorables para tus intereses. Pero debes de ser discreto y no comentar nada con nadie. Es hora de sacarle partido a tu inteligencia, pero mueve tus hilos de una manera sutil, nadie debe enterarse de ciertos movimientos.

Cáncer

Tienes mucha ilusión por esa escapada que vas a hacer quizá a un lugar en el que hay de alguna manera un poco de magia de estas fechas. Si es con la familia, vas a vivir momentos muy divertidos y felices. Para ellos y para ti puede ser una sensación inolvidable.

Leo

A veces te exiges demasiado y eso no conduce a ninguna parte porque lo único que hace es añadirte estrés y mal humor. Intenta frenar ese ciclo tan negativo y delegar responsabilidades. No te calles ante un jefe si ves que no reconoce lo que estás haciendo.

Virgo

Poner límites no es malo y a veces es muy conveniente frenar antes de caer en una trampa emocional. Si crees que alguien está abusando de tu confianza en el trabajo, exprésalo con calma, pero claramente. Piensa que lo más importante eres tu y plantéate nuevos caminos laborales.

Libra

Quizá no debes pedir tantas opiniones sobre un tema legal o de documentos. Es mejor que busques ayuda profesional, aunque eso te cueste algo de dinero. Pero solucionarás mejor lo que te preocupa y en un tiempo más corto y con menos coste personal.

Escorpio

Confía en tu intuición y di que no a un plan que te ofrecen que no es tan apetecible como parece y que solo servirá para dejarte con demasiado cansancio. Si vas a hacer un viaje, mira por tu seguridad antes que ninguna otra cosa. No todo vale, cuidado.

Sagitario

Andarás hoy con muchas prisas para terminar un asunto o un trabajo ya que planeas tener unas pequeñas vacaciones. No dejes que nadie te estropee esos planes solo porque a esa persona le interese para sus opciones personales en la empresa. Ojo.

Capricornio

Hoy no es buen día para que intentes una gestión complicada que hasta ahora no te ha salido como esperabas. Lo mejor es que dejes que las cosas tomen su forma y sobre todo no presiones a nadie. En pocos días, algo cambiará para mejor en este tema.

Acuario

Cambiar de escenario te va a sentar muy bien, pero lo más importante es que apagues el móvil y dejes de mirar todo el rato las redes sociales. Vive la realidad e intenta disfrutar de todo lo que te rodea y no de lo que en realidad solo es apariencia.

Piscis

No te apetecerá demasiado, pero lo cierto es que hoy tendrás que ir a cierto lugar alejado para ayudar a un amigo con un tema que le preocupa un poco aburrido. Al final te alegrarás de haberlo hecho porque valoras lo que significa realmente la palabra amistad.

Piscis