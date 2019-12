Adelante reclama soluciones para una familia de Castilblanco amenazada de desalojo al habitar una VPO ocupada

La parlamentaria de Adelante Mari García ha defendido que esta mujer y sus hijos ocuparon la citada vivienda municipal porque "no tenían dónde vivir al no poder seguir pagando un alquiler y siendo demandante de vivienda social desde 2016, sin respuesta alguna", lo que le ha llevado a señalar que el inmueble no estaba habitado.

"No damos crédito a la actuación de este alcalde que, lejos de poner solución a los problemas de sus vecinos, se los agrava. Parece un señorito, más que un alcalde socialista". Una vez expire este jueves el plazo de desalojo voluntario, según Adelante, "el desalojo se puede producir en cualquier momento".

"Cada día, cada semana, hay nuevos desahucios en Sevilla y su provincia. Pedimos que se paralicen al menos hasta encontrar una alternativa habitacional a las personas afectadas y hasta que pasen los meses de frío", ha señalado García.