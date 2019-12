Plácido Domingo, sobre las mujeres que lo acusan de acoso sexual: "No he hablado con ellas, sería inútil"

El tenor Plácido Domingo ha asegurado que no ha hablado con ninguna de las mujeres que lo acusan de acoso sexual porque "sería inútil". "Uno está sentenciado de cualquier forma", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press a la cadena Cope el cantante español.

Domingo, quien recibió el pasado lunes una ovación en su vuelta a España tras una actuación en el Palau de Les Arts valenciano, ha reconocido que no sabía que se iba a encontrar en este regreso. "No sabía qué esperar del público. Pero antes de cantar se levantaron y hubo una ovación muy larga, con un cariño extraordinario", ha dicho.

El tenor ha lamentado haber sido acusado, juzgado y sentenciado "sin pruebas" y sin oportunidad de defenderse. "Siempre he respetado a las mujeres y jamás se me ha reprochado nada a mí en mi cara. He sido un caballero y quien me conoce y ha tratado conmigo, lo sabe", ha apuntado.

Asimismo, ha descartado llevar este asunto a los tribunales por la complejidad del proceso judicial y su demora. "La verdad saldrá algún día. No quiero vengarme de nadie, sólo quiero seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora", ha reiterado.

Meses "muy duros"

Plácido ha reconocido que estos meses han sido "muy duros" para su familia, aunque permanecen unidos. Las localidades para todas las funciones de Nabucco están agotadas. Tan solo está disponible para su compra el 5 por ciento del aforo de la Sala Principal que, según la ley, se comercializa el mismo día de cada representación en las taquillas del teatro.

El tenor regresará a escena este jueves 5 de diciembre y le quedarán otras dos funciones, el 8 y el 11 de este mismo mes. Tras su primera actuación, parte del público hizo volar al término de la representación, papeles a modo de confeti en los que se podía leer el mensaje en castellano y en valenciano: 'Nabucco. València. Diciembre 2019. Gracias del público, maestro Plácido Domingo. El esplendor del arte. El amor por la música'.

Se trata de una acción que ya se había visto en el teatro valenciano anteriormente dirigida a otras figuras líricas, como el director Zubin Mehta y el cantante Leo Nucci.