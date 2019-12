La Coordinadora Feminista de València demana el canvi de nom del Centre de Perfeccionament 'Plácido Domingo'

El col·lectiu fa aquesta petició a "les màximes autoritats responsables" del Patronat del coliseu, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la presidenta de l'organisme, Susana Lloret, assenyala la coordinadora en un comunicat.

El col·lectiu feminista expressarà també aquesta vesprada la seua reivindicació en la concentració que realitzen el primer dimecres de mes. Per a la CFV, "l'espai de formació professional musical d'alt nivell per a joves cantants, músics i músiques no pot seguir portant el nom d'un home que ha sigut denunciat per més de 20 dones d'assetjament sexual".

En aquesta línia, en els escrits de sol·licitud que han enviat aporten "noms de dones valencianes rellevants en el món de la música i que mai han tingut un reconeixement públic tal com es mereixen".

Plácido Domingo es troba aquests dies a València protagonitzant les funcions de l'òpera 'Nabucco'. L'intèrpret ha aprofitat la seua visita a la ciutat i la reaparició en els escenaris espanyols després de les denúncies per a trencar el seu silenci en diversos mitjans, en els quals, entre altres coses ha asseverat que mai s'ha comportat "de manera agressiva, assetjadora i vulgar".

D'altra banda, des de la coordinadora valenciana apunten que la concentració d'aquest dimecres té dos objectius: "seguir denunciant com venim fent des de fa més de 20 anys, totes les violències masclistes que patim les dones pel mer fet de ser-ho, i recordar totes les que ja no estan entre nosaltres perquè han sigut assassinades", explica la coordinadora.

El manifest aquesta vesprada ho llegiran companyes de Dones CERMI CV per a "denunciar la situació que viuen milers de dones amb discapacitat, que sobreviuen a tot tipus de violències".