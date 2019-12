El SanSan anuncia Bombay Bicycle Club com a cap de cartell internacional

20M EP

El festival SanSan, que se celebrarà del 9 a l'11 d'abril en la localitat de Benicàssim (Castelló), ha anunciat la banda Bombay Bicycle Club com a cap de cartell internacional. Serà "l'únic escenari espanyol" pel qual passaran els britànics l'any 2020 per a presentar el seu nou disc, 'Everything Else Has Gone Wrong'.