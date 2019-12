Balanç dels efectes de la DANA de setembre: 9 edificis afonats, 549 amb danys greus i 1.906 amb danys lleus

Aquests expedients estan distribuïts entre 22 municipis, quasi tots ells situats en la Baix Segura, la comarca més afectada per aquell temporal, segons l'informe que ha sigut presentat en la Junta de Patrons de l'Institut Valencià d'Edificació (IVE) que presideix el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau.

El procés d'inspecció de les edificacions s'ha dividit en dos fases: en la primera s'inclouen 2.405 edificis ja inspeccionats, i en la segona, que comença principis de desembre, s'inclouen la resta dels immobles. Per a açò, s'ha comptat amb un total de 80 tècnics organitzats en quatre equips de treball dirigits pels respectius coordinadors.

També s'ha format un equip de personal expert en avaluació de danys estructurals per catàstrofes per a la presa de decisions rellevants, especialment en els casos de construccions amb presència de danys greus o en regs de col·lapse.

Martínez Dalmau ha destacat que "l'objecte del servei que coordina la Unitat d'Avaluació de Danys i Recuperació és valorar els danys patits i detectar possibles situacions que comporten risc per a la seguretat de les persones en les propietats afectades".

Les vivendes amb danys d'especial consideració són de difícil avaluació mitjançant una sola inspecció visual (inspecció que genera la fitxa ràpida IER), per la qual cosa seguint els protocols d'actuació es duu a terme una avaluació detallada, per professionals especialistes, per a garantir la seguretat de l'edificació (informe complementari d'estructura o d'aquelles instal·lacions com a electricitat o gas que present danys importants).

L'informe fa referència a un total de 1.983 expedients que han sigut finalitzats, supervisats i validats a data 1 de desembre de 2019, dels 3.313 que cal inspeccionar.

Amb informe complementari d'estructura consta que són 32, amb informe complementari d'electricitat 22 i amb un acta de mesures preventives un total de 84, que inclouen apuntalaments, acordonamientos i demolicions principalment.

S'han avaluat econòmicament els danys ocasionats en cada edifici, distingint entre aquells en els quals s'ha produït un col·lapse o destrucció total, els que han patit danys estructurals greus i aquells altres que tenen danys lleus o no estructurals.

Aquesta classificació és necessària per a poder atorgar les corresponents ajudes econòmiques que està gestionant la Direcció General de Qualitat en l'Edificació, Rehabilitació i Eficiència energètica.

Els expedients corresponen als municipis d'Ontinyent, Oriola, Almoradí, Dolores, Callosa de Segura, Daia Nova, Xacarella, Rafal, Sant Fulgenci, Daia Vella, Coix, Formentera del Segura, Benferri, Redovà, Algorfa, Benjúzar, Catral, Rojals, Sant Isidre, Torrevella, Bigastre, la Granja de Rocamora, Benijòfar, Albatera, el Pilar de la Foradada, Guardamar del Segura, Sant Miquel de les Salines i Los Montesinos.