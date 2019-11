El profesor de la USAL Raúl Rivas publica 'El asesino que envenenó a Napoléon y otras historias de la microbiología'

Como se señala en las páginas de este libro, publicado por Almuzara, estos diminutos seres "han influido en muchas ocasiones" en el desarrollo de la humanidad, puesto que "han cambiado el curso de la historia, han derrotado a reyes, faraones y emperadores", como fue el caso de Napoleón, quien murió en Santa Elena víctima de un hongo que transformó el arsénico cúprico de los pigmentos del papel pintado de las paredes de su vivienda "en un mortal gas que inhaló durante su destierro".

Pero los microorganismos, por muy nocivos que sean, pueden, según recuerda el autor, "salvar muchas vidas", como ocurrió durante el Tercer Reich, cuando dos médicos crearon epidemias ficticias de tifus para mantener alejados a los nazis de los polacos, o inspirar canciones como 'A Spoonfull of Sugar Helps the Medicine Go Down', uno de los temas principales de la banda sonora de Mary Poppins.

Según subraya la editorial a través de un comunicado remitido a Europa Press, 'Napoleón y otras historias de la microbiología' es un libro de divulgación que combina la ciencia y la historia para profundizar en aspectos como las causas que originaron la muerte del pintor Caravaggio, el caso del doctor Immanuel Pfeiffer o los acontecimientos que permitieron que Barack Obama llegara a ser presidente de los Estados Unidos de América.

EL AUTOR

Raúl Rivas es doctor en Biología y profesor titular de Microbiología en la Universidad de Salamanca, donde imparte docencia de asignaturas relacionadas con la Microbiología y la Biotecnología en titulaciones de grado y posgrado de Farmacia, Ciencias Ambientales y Criminología.

También ha sido profesor de los Campus Científicos de Verano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y ha dirigido 38 cursos de formación permanente y especializada.

En la actualidad es investigador del Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias, de la Unidad Asociada Universidad de Salamanca (IRNASA-CSIC) y de una Unidad de Investigación de Excelencia de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, ha sido investigador postdoctoral y profesor visitante en universidades de Bélgica y Chile. Es miembro de varias Sociedades científicas y ha dirigido diez tesis doctorales, nueve de grado, 28 trabajos fin de máster y 42 de fin de grado.

Ha publicado más de 170 artículos científicos y es autor de cuatro patentes, siendo evaluador habitual de proyectos y publicaciones científicas internacionales.

Hasta la fecha, ha sido investigador principal de 44 proyectos y contratos de investigación y de diez proyectos de innovación y mejora docente. Durante tres años ha dirigido y conducido 'El Viejo Verde', un programa radiofónico semanal de divulgación científica.

Imparte charlas y talleres en numerosos eventos destinados a la difusión de la ciencia. Ha recibido diversos premios y menciones entre los que destacan el Premio Antonio José Palomares de la Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno y el Primer Premio Nacional de Fotografía Científica Fotciencia.