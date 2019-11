Cs y PP urgen al Gobierno regional a abordar todo lo relacionado con la despoblación en las Cortes de C-LM

De este modo han reaccionado ambas formaciones después de que el Gobierno regional avanzara al inicio de este mes de noviembre su intención de suscribir un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha antes de que acabe el 2019 y de crear una ley sobre esta materia que esté operativa en 2021.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Carmen Picazo, ha apremiado al PSOE a que convoque cuanto antes la Comisión de Despoblación, que a instancias de la formación naranja se creó en el Parlamento autonómico, y que de momento solo se ha celebrado una vez. Justifica la premura en que al ser una comisión de estudio tan solo tiene un año de vigencia "y hay poco tiempo".

La portavoz de Ciudadanos ha insistido en que si el Gobierno quiere abordar cualquier pacto sobre la despoblación ha de llevarlo a las Cortes y debe contar con la formación naranja, que "tiene mucho que aportar" a esta cuestión.

"El PSOE puede hacer lo que quiera porque tiene mayoría. Podemos hablar de mayor o menor lealtad institucional, pero no se trata de hacer una guerra en torno al lugar en el que se debe abordar esta cuestión, sino de aportar cuantas más soluciones mejor, porque al fin y al cabo beneficia a la sociedad", ha zanjado Picazo.

LA COMISIÓN, UN "BRINDIS AL SOL"

De su lado, el diputado 'popular' Benjamín Prieto, responsable de redactar la ley contra la despoblación que este partido va a presentar en las Cortes, ha criticado que el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, diera cuenta de las intenciones del Ejecutivo en esta materia de forma "extraparlamentaria".

Y es que Prieto, en conversación con Europa Press, ha condenado que, mientras el PP fue el primer partido en hablar de la necesidad de aprobar una ley regional para abordar este tema, el PSOE y Cs optaron por una comisión, "cuya duración fue tan veloz como los cometas", ha dicho en referencia a la única reunión que ha tenido este grupo de trabajo parlamentario.

"Además en esa comisión no se habló ni de pacto ni ley. Es un brindis al sol", ha añadido el diputado 'popular', para quien dicha comisión tiene carácter mediático, pues con su intención de dotarse ahora de una ley el Gobierno regional ha terminado dando la razón a su formación, que ya trabaja en ella.

"El Gobierno tendría que haber tenido voluntad de haber expresado su voluntad legislativa. La despoblación precisa de sumas, no de restas", ha añadido el también alcalde de Fuentelespino de Haro, que tras asegurar que la pérdida de habitantes ha de estar en el día a día normativo de la región, ha lamentado que los presupuestos de la Junta para el 2020 no recojan acciones claras dirigidas a este respecto.

LA COMISIÓN, PARA DESPUÉS DE NAVIDAD

De su lado, la diputada socialista María Jesús Merino se ha mostrado convencida de que hasta que no pase el "parón" navideño dicha comisión no se volverá a celebrar, pues en las semanas que restan el Parlamento regional estará centrado en el debate de los presupuestos y "no queda margen de maniobra".

No obstante, ha asegurado que en caso de que el PP o Ciudadanos soliciten convocarla ha de ser porque van a aportar en ella propuestas "claras y realistas". "En la única sesión convocada el PSOE fue el único grupo que aportó medidas, pues Ciudadanos solo nos instó a marcar una hoja de ruta, que ya está marcada por el Gobierno regional".

Y es que Merino, que preside dicha comisión, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico lleva tiempo trabajando para revertir el abandono de las zonas rurales, como evidencian la apertura y mantenimiento de los Centros Rurales Agrupados o las ayudas articuladas tanto para mujeres como para los emprendedores que se quieren instalar en estas zonas de la región.

Sobre si el Pacto contra la Despoblación que pretende cerrar antes de fin de año el Gobierno regional hace que el grupo de trabajo creado en las Cortes pierda fuelle, la también alcaldesa de Sigüenza ha defendido que, al contrario, ayudará a aportar medidas, pues los tres grupos parlamentarios han mostrado "sintonía" a la hora de generar sinergias para frenar la "lacra" que supone la pérdida de habitantes de las zonas rurales de la región.

PACTO POR LA DESPOBLACIÓN

De su lado, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, ha explicado a Europa Press que el Gobierno regional continúa con la ronda de contactos con los agentes sociales y económicos de la región para sellar "pronto" el Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha.

Alique ha indicado que tras las reuniones mantenidas este mes de noviembre tanto con los sindicatos CCOO y UGT como los empresarios y la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), resta poner fecha al encuentro que el Ejecutivo quiere tener con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

"A partir de ahí, en un tiempo prudente podemos estar en disposición de poder firmar este pacto pronto. A finales de año o a primeros de 2020", ha asegurado el comisionado del Reto Demográfico castellanomanchego.

Para la redacción de dicho pacto, la Vicepresidencia regional, que capitanea este asunto, ha puesto en marcha grupos de trabajo para establecer qué medidas deben ponerse en marcha para frenar la pérdida demográfica que sufre Castilla-La Mancha, y que posteriormente podrán articularse en la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento en Castilla-La Mancha, que ya ha iniciado su fase de consultas previas y que el Ejecutivo confía en que pueda estar aprobada para el año 2021.