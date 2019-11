Antonio Banderas inaugura el "impresionante" 'Bosque de la Navidad' de la calle Larios en Málaga

Málaga capital ya luce su alumbrado navideño y los espectáculos que sumergen a malagueños y visitantes en el ambiente de estas fechas. El actor Antonio Banderasha sido el encargado de encender este viernes esta decoración, asegurando que todo es "es muy impresionante, verdaderamente impresionante".

Banderas, junto con el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y miembros del ayuntamiento de Málaga, ha inaugurado el alumbrado sobre a las 18:30 horas de este viernes y ha dado comienzo el primer pase musical con 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey.

Al inicio de calle Larios, junto a la estatua del Marqués de Larios, y ante miles de malagueños Banderas ha dedicado unas palabras a sus paisanos y ha recordado que es la primera vez que asiste a la inauguración del alumbrado de la Navidad "en mi casa, en mi tierra".

Ha explicado que le resulta muy difícil acudir para ver el alumbrado de Navidad en Málaga, por lo que afirma que lo va a disfrutar mucho: "Por lo que tengo entendido el alumbrado de Málaga es el mejor". Ha dicho también que es muy difícil describir con palabras el gentío, el efecto llamada que tiene el alumbrado en Málaga: "Es muy impresionante, verdaderamente impresionante", ha subrayado.

Inauguración del Bosque de la #Navidad en #calleLarios. 22 arcos forman el montaje de este nuevo espectáculo que podrá disfrutarse en tres pases diarios a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas | @navidadenmalaga@pacodelatorrep@JuanMa_Moreno@antoniobanderaspic.twitter.com/kvAJbZLqQS — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) November 29, 2019

Banderas, que ha acudido a la inauguración antes de la función de 'A Chorus line', que tiene lugar en su Teatro del Soho, ha deseado a todos "unas solidarias y muy felices fiestas de Navidad". "Es muy importante que pensemos en los demás". De igual modo, ha asegurado que, además del Teatro del Soho "vamos a seguir trabajando y dedicarnos también a la educación, a la formación. Vamos a hacer muchas cosas. Esta es mi ciudad y vamos a trabajar por ella siempre con todo el cariño de mi corazón", ha destacado.

Por su parte, Juanma Moreno, ha destacado que es "un placer y un honor" estar en este acto en sus primeras navidades como presidente de todos los andaluces. También ha dicho que hay que sentirse orgulloso porque se hace "con dos malagueños de pro", como son "un alcalde que ha transformado la ciudad de Málaga" y Antonio Banderas, "el gran embajador que lleva el nombre de Málaga y de Andalucía por todos los rincones del universo".

"Esto es un lujo", ha dicho el alcalde de Málaga, que ha valorado la presencia de Antonio Banderas para encender las luces de la Navidad, agradeciéndoselo "de corazón". De la Torre también ha calificado a Antonio Banderas del "mejor embajador de Málaga". "Vamos a disfrutar juntos de momentos maravillosos. Málaga va a lucir más 'El Bosque' que nunca, pero también la Alameda y los cientos de calles", ha dicho.

Desde horas antes los malagueños estaban esperando este momento, animados por 'El Pulpo', que ha puesto ritmo a la cita, y donde una cuenta atrás ha marcado la inauguración. Posteriormente, ha tenido lugar el encendido y, una vez concluido el espectáculo de luz y sonido, Antonio Banderas, incluso, ha hecho de D'j animando a los malagueños. Por último, ha tenido lugar el concierto de Blas Cantó.

La ciudad es pionera en el uso de energía sostenible y el consumo para el conjunto de la iluminación del centro histórico y zonas emblemáticas está previsto que represente 9.676 euros frente a los 53.760 euros que costó hace diez años.