La #UCAMRefreshWeek proyecta el patrimonio de la Región de Murcia a través de artistas internacionales

A lo largo de esos días visitaron algunos de los puntos culturales de la Región, como la Catedral de Murcia, la Muralla de Murcia, el Casino de Murcia, el Museo de Arte Moderno de Cartagena o el Teatro Romano de Cartagena.

Este evento, realizado en colaboración entre el Grado en Comunicación Audiovisual y el de Danza, y gestionado a través de la Oficina de Proyectos Internacionales, también contó con diversas actividades relacionadas con las artes de la fotografía, danza, cine, pintura y escultura. Asimismo, se realizaron talleres de formación, actuaciones y exposiciones.

Los tres países socios presentaron el resultado final de sus obras, tras haber conocido la cultura murciana, en la ceremonia de clausura del evento en la que intervinieron María de la Esperanza Moreno, consejera de Educación y Cultura de la Región de Murcia; Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación, y Pablo Cano, director de la Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI).

De esta forma se puso punto y final a una semana multicultural que giró en torno al patrimonio de la Región de Murcia con el objetivo de mostrarlo y potenciarlo, además de celebrar su diversidad y compartir su valor con las generaciones futuras.

OBRAS BASADAS EN DIFERENTES ARTES

"Murcia me ha hipnotizado no solo a través de paisajes y arquitectura, sino especialmente a través de su gente: su energía, sonrisa y buen humor. Su amabilidad me recordó a mi hogar". Con estas palabras describió el artista rumano Eduard Verde lo que más le motivó de la Región y que plasmó en su obra 'I see you'.

Por su parte, la también artista rumana Eveline Enescu, presentó su trabajo 'Reflecting Murcia', compuesto por seis fotografías en las que resalta el contraste entre la arquitectura antigua y las nuevas edificaciones, junto al ir y venir constante de sus habitantes por sus calles.

Asimismo, participantes de los cuatro países implicados en el proyecto han realizado la performance 'Ithaka', inspirada en un poema del poeta griego Constantino Petrou Cavafis, y con el que han resaltado la esencia del mediterráneo.