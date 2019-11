Pimentel critica que Tussam rechace su propuesta de ampliar el recorrido de la línea 3 por Los Bermejales

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha mostrado su "asombro" porque Tussam "no haya querido considerar esta propuesta", ya que permitiría "llegar a lugares que hasta ahora no tenían servicio por parte de Tussam, como el complejo deportivo del Sadus o el propio parque de Los Bermejales", que no obstante cuentan con paradas en sus proximidades.

Según Cs, en el escrito remitido por el gerente de Tussam se "descarta" esta opción y "sorprendentemente" se invita a los vecinos "a que realicen a pie" el recorrido que los separa de esta zona del barrio. "No tiene sentido que el Ayuntamiento se niegue a ofrecer un mejor servicio a los sevillanos", que "tienen derecho a contar con un transporte público que sea competitivo" y que sea capaz de "resolver sus carencias en materia de movilidad", ha advertido, toda vez que Tussam afronta movilizaciones de los trabajadores, a cuenta de la supuesta insuficiente financiación para mantener en 2020 toda la red de líneas bajo gestión directa y todo el empleo temporal.

Pimentel, en cualquier caso, ha criticado que Espadas "haya antepuesto sus intereses políticos a los de los vecinos", dejando a las claras que "este alcalde no está del lado de los sevillanos". Por ello, ha anunciado que Cs presentará, junto con la Asociación de Vecinos Bermejales 2000, una "alegación" a esta decisión de Tussam para que se "reconsidere su negativa a modificar el trazado de la línea 3", de modo que "como mínimo se habilite una nueva parada junto al Parque de Los Bermejales", ha manifestado.