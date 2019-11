Ainhoa Arteta defiende a Plácido Domingo en 'El hormiguero': "No me lo imagino forzando a alguien"

La soprano Ainhoa Arteta visitó, por primera vez, el plató de El hormiguero este jueves para presentar su nuevo disco, La otra orilla, un álbum con grandes canciones de la música latinoamericana en el que la artista se rodea de una formación world/jazz acústica.

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso comentar con su invitada una de las noticias que han salido a la luz estos meses y que afecta a un compañero de profesión de la cantante lírica, Plácido Domingo y las acusaciones de abuso sexual.

"Es una pregunta que me imagino que te perseguirá, pero en el entorno de la ópera y en el mundo entero lo de Plácido Domingo ha impactado mucho", comentó el presentador. Y añadió: "Particularmente, tú que has cantado mucho con él, ¿qué opinión tienes sobre esto?".

Arteta le respondió diciendo que "ya lo dije en su momento y fui muy drástica, como en todo. La relación que he tenido con Plácido, aparte de ser profesional y de amistad, ha sido muy respetuosa". Y señaló: "Que le gustan las mujeres, imagino que a ti también", dirigiéndose a Motos que contestó: "Muchísimo".

"Pero de ahí a que a que te pongan una diana... yo no lo he sentido así nunca, jamás. Soy las que hacen 'fu' y él se dio cuenta y no he tenido ninguna sensación de...", aseguró la cantante. "Pienso que es un hombre tan caballeroso que no me lo imagino forzando a alguien a hacer algo que no quiera hacer. Y lo dejo ahí", concluyó.

Además, Arteta dejó sin palabras al presentador y a los espectadores al interpretar en directo un fragmento del Ave María de Franz Schubert o demostrando cómo proyectaba su voz sin micrófono en el plató del programa.