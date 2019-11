Bilbao espera la 'Zona Acústicamente Saturada' en Abando esté operativa en el primer trimestre de 2020

El pleno de este jueves ha debatido una iniciativa vecinal presentada por la Asociación de Vecinos de Uribitarte Anaitasuna, en la que se pedía que el Ayuntamiento publique en la web municipal los resultados de la monitorización de los niveles de ruido que tenga instalados en la Villa, así como que remita a la asociación semanalmente de forma telemática los resultados de la monitorización referida al Distrito 6 de Abando.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno en la que se insta a la Junta de Gobierno a "seguir desarrollando la estrategia sonora municipal de acuerdo con el actual marco competencial municipal", y en la que el pleno se ratifica en la necesidad de "seguir desarrollando por nuestros propios medios el mapa del ruido de la ciudad, que como es preceptivo se realiza cada cinco años".

En representación de la asociación, María Luisa Fernández Zubiaur ha requerido al equipo de gobierno que "garantice el principio de transparencia" y que la ciudadanía "conozca los datos del ruido que entra en su domicilio y le impide desarrollar su proyecto de vida, y descansar las noches de los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivos, por causa de un ruido que es evitable simplemente con medidas eficaces".

En Abando, ha denunciado, "tenemos un problema de salud pública derivado del ruido" y "el primer paso para la solución del problema es reconocer la causa del problema, y ya la sabemos, es el ruido".

"Los siguientes pasos serán medirlo, dar a conocer las mediciones a la ciudadanía para la concienciación y educación medioambiental, aplicar medidas correctoras eficaces y comprobar el resultado de las medidas, hasta conseguir los objetivos de calidad acústica, que son 55 decibelios por la noche y 65 decibelios en el día en zonas de vivienda y medida en el exterior", ha dicho.

Tras indicar que se han realizado las mediciones "con presupuesto municipal", ha dicho que "ahora toca dar los siguientes pasos". Ademá, ha rechazado la "ocurrencia lumínica que se implementó en la calle Ledesma este verano, consistente en hacer saltar un mensaje luminoso de atención en el suelo en el momento en que se superaban 83 decibelios, ruido de un tren".

Además, Fernández Zubiaur ha denunciado las "dificultades" que ha tenido la asociación para obtener los datos de mediciones en el Distrito 6.

La portavoz del PP, Raquel González, ha mostrado su apoyo a esta petición vecinal por ser "un tema sumamente importante que también debería serlo para toda la corporación". A su entender, hacer públicos los datos de las mediciones "no debiera de suponer un problema con las herramientas informáticas de hoy en día, a no ser que los datos no sean buenos para el Ayuntamiento y no se quieran publicar".

Además, ha defendido "el derecho al descanso" y ha considerado que "a todas luces no funciona" la actual estrategia sonora municipal que se está desarrollando, porque, de lo contrario, "no estarían estos vecinos haciendo esta petición".

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, ha dicho ser consciente de que "hacer coexistir el derecho al descanso y al ocio, dos opciones totalmente legitimas, es una cuestión compleja de abordar" y, por ello, ha considerado que "atacar la esencia del problema supone buscar soluciones de manera compartida entre ayuntamiento y vecinos, para poder alcanzar un equilibrio entre ambos derechos".

En ese sentido, ha señalado que "para adoptar las medidas necesarias, es preciso disponer de datos, que es lo que precisamente solicitan los vecinos". Por ello, ha compartido la solicitud de petición de los datos de los sonómetros colocados en Bilbao, porque "el principio de transparencia debería de formar parte de cualquier institución pública".

"CALVARIO"

Desde EH Bildu, el concejal Bruno Zubizarreta ha reconocido "el calvario que sufren" estos vecinos "semana tras semana" y ha pedido "poner todos los medios a nuestro alcance para poder paliarlo". En el Distrito de Abando, ha dicho, "llevan años con este problema complejo, en el que resulta imposible conjugar el derecho del ocio con el derecho de descanso de los vecinos" y "no se atisba una solución satisfactoria". En ese sentido, ha dicho que la demanda de los vecinos de conocer los datos de los sonómetros es "un ejercicio de transparencia".

En su respuesta, el concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, ha destacado que el ayuntamiento de Bilbao "es pionero en establecer una estrategia sonora, donde vamos un poco más allá de lo que la legislación nos exige, que es hacer un mapa del ruido cada cinco años, que establece zonas de protección acústica especial, sobre todo para atajar los problemas de ruido nocturno".

Gil ha recordado que, este 2019, se ha establecido para el distrito de Abando la Zona Acústicamente Saturada (ZAS), que, en la actualidad está sometida a exposición pública para la presentación de alegaciones, y que espera que esté implementada en el primer trimestre de 2020, lo que, según ha destacado, "permitirá poner encima de la mesa medidas que palien aquellas cuestiones que puedan preocupar a los vecinos, en este caso el exceso de ruido". De esta forma, ha indicado, cuando se superen los 67 decibelios "automáticamente podremos tomar determinaciones a este respecto".

Entre las medidas que se podrán adoptar y que el Ayuntamiento ha preparado, Gil ha citado "la aplicación de un Plan de seguridad en sus líneas de ocio y convivencia; la limitación del horario de terrazas a 23.00 horas con excepción de Aste Nagusia; adecuación de horarios de recogida de residuos; limitación de autorizaciones de música en vivo; o el fomento de la corresponsabilidad del hostelero".

DATOS

En cuanto a la publicación de los datos, Gil ha señalado que si el Ayuntamiento realizara "las medidas en continuo y las publicára, estarían hablando de 518.400 datos en un mes", lo que "para los servicios públicos municipales serían semanas y meses ingentes de trabajo".

No obstante, ha asegurado que hay establecidos "una serie de procedimientos y protocolos que nos van a llevar a tener estrategias que nos ayuden a conseguir lo que queremos todos, ellos y nosotros, que también somos vecinos de Bilbao, y por eso hemos empezado por Uribitarte, porque sabemos que allí hay una preocupación, y su preocupación es la nuestra".

Gil ha explicado que, tras la declaración de ZAS del Distrito de Abando, se trasladará a los vecinos, cada seis meses, los datos que se obtengan de monitorización del ruido "para tomar soluciones" porque "el derecho al descanso es innegociable".

"Estamos en el buen camino, en próximas fechas vamos a ver resultados e implementadas medidas, y el camino que ha tomado Bilbao, el único municipio de España que lo va a hacer es el correcto para acabar con un problema que existe en la ciudad", ha reiterado.