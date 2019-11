Igea apunta a la posibilidad de ir al juzgado si el PSOE sigue "confundiendo y engañando" con la sanidad

"Sorprende, siguen sorprendiendo esas declaraciones", ha lamentado el portavoz de la Junta ante los augurios del PSOE respecto al cierre de consultorios que supondrá el nuevo modelo de atención primaria en el mundo rural.

"Ya no sabemos cómo expresarlo con claridad, por más que una mentira se repita mil veces seguirá siendo una mentira", ha sentenciado Igea que ha recordado que los socialistas tienen "alguna experiencia cercana" de una persona, en referencia al procurador José Francisco Martín que ha eludido la querella de la exdiputada y exsenadora del PP por Valladolid, Ana Torme, tras retractarse de las declaraciones en las que aseguró que esta última había sido citada a declarar por corrupción, entre otras manifestaciones que ella consideró injuriosas y calumniosas.

Dicho esto, el portavoz de la Junta ha recordado que la Consejería de Sanidad se ha reunido con todo aquel que ha querido contribuir a elaborar un pacto por la Sanidad y ha lamentado que los socialistas no hayan acudido a ninguno de los encuentros mientras insiste en "confundir y engañar" a la población.

"La cita previa no supone el cierre de un consultorio sino el funcionamiento normal", ha continuado el portavoz que también se ha mostrado sorprendido por las críticas del presidente del Colegio Oficial de Médicos, José Luis Díaz Villarig, a los "experimentos" de Sanidad.

"Los hechos desmentirán las opiniones", ha vaticinado Francisco Igea que ha ironizado sobre la residencia a los cambios de las personas mayores. "Es normal, no me sorprende, nos pasa a todas las personas mayores, sean presidentes de colegios o no", ha sentenciado para defender que es difícil reunir a más gente con más nivel para dirigir la Consejería de Sanidad. "Si hay alguien que tiene conocimiento de Atención primaria es el equipo de la Consejería de Sanidad", ha aseverado al respecto.

Respecto a las peticiones de dimisión de la consejera, ha recordado también con ironía que algunos pidieron esa dimisión incluso antes de la toma de posesión de la nueva titular de Sanidad. "No me extraña dos o tres meses después", ha continuado para insistir en la necesidad de reformar el modelo para garantizar el modelo del sistema con documentos y con "propuestas realistas y adecuadas" que vayan "un poquito más allá de pedir la dimisión de la consejera".

En este sentido, ha sido tajante al asegurar que la Junta de Castilla y León no está dispuesta a escuchar sólo propuestas que pasen por la dimisión de Casado y por dejar las cosas igual.