Puig veu terrible que Vox portara una esvàstica a Les Corts: "El respecte a la història hauria de fer-los baixar el cap"

Puig es referia així a la instantània que el diputat de Vox David García va pegar en el frontal de la tribuna d'oradors quan realitzava, a última hora de la vesprada, una interpel·lació a la consellera de Transparència, Rosa Pérez, sobre memòria històrica. En eixa fotografia apareixien una esvàstica i la falç i el martell ratllades. El president ha mostrat el seu respecte a "tots aquells que van donar la vida per la llibertat" i ha advertit que no caminarà "per la senda de l'odi que transiten" en Vox.

Vox en el seu Twitter explica que "hui (per ahir) condemnàvem, com va promulgar la UE, el nazisme i el comunisme amb els seus símbols ratllats. L'esquerra radical ha dit que fem apologia". Així mateix afig que el president del parlament, Enric Morera, els havia fet llevar la imatge "per no contrariar els seus socis comunistes. Queda clar que no condemnen el comunisme".

Al seu torn, Enric Morera, també per Twitter, explicava que havia fet "llevar un símbol nazi que ofén tots els demòcrates" i acusava Vox de provocar "un escàndol a Les Corts ensenyant una esvàstica".