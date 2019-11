Tamara Falcó gana 'MasterChef Celebrity 4' y derriba prejuicios: "Siempre me han educado para que me esfuerce"

Tamara Falcó se coronó este miércoles como la ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity tras imponerse a Félix Gómez y conquistar al jurado con una propuesta culinaria inspirada en su familia. La diseñadora, que contó con el apoyo de su madre, Isabel Preysler, fue galardonada con un premio de 75.000 euros que destinará a Mensajeros de La Paz y con un curso de cocina creativa en el Basque Culinary Center.

La talent consiguió llegar a la última prueba de la Gran Final del concurso de La 1 dejando atrás a Boris Izaguirre, que se quedó en el cuarto puesto; y a Vicky Martín Berrocal, quien fue la tercera clasificada. Así, Falcó protagonizó un reñido duelo contra Félix Gómez, el primer duelista, que a pesar de realizar un buen trabajo y de recibir la enhorabuena del jurado, no consiguió alzarse como el ganador de este año.

En la última prueba ambos concursantes debían presentar un menú diseñado por ellos mismos formado por un entrante, un plato principal y un postre. Falcó quiso sorprender a los jueces, entre los que se encontraba el chef Joan Roca, y preparó una colorida ensalada, un plato de caza y un misterioso postre del que no quiso avanzar detalles.

Ante Isabel Preysler, su pareja Mario Vargas Llosa y su hermana en el plató, Falcó se sumergió en sus recuerdos familiares e hizo un guiño a las mujeres fuertes de su familia, especialmente a su abuela ("Es bella por fuera y por dentro"); a la "frescura" de sus hermanos o a la belleza "exótica" de su madre.

La aspirante cocinó aparentemente relajada y consiguió un resultado que se llevó los elogios de los jueces, que evaluaron sus elaboraciones con un sobresaliente al conseguir un sabor "impecable" en cada uno de sus platos, que giraban alrededor de un concepto "coherente" y "equilibrado".

Jordi Cruz, con quien la concursante mantuvo un divertido acercamiento durante el reality (ambos se dieron un inesperado beso tras recibir el trofeo), le confesó a la concursante que su paso por el programa le sirvió para derribar los prejuicios que tenía hacia ella: "Pensaba que eras una niña pija", le dijo el juez.

"No me puedo creer que sea la ganadora. Ahora solo tengo ganas de seguir cocinando. Nunca había sido yo la que besaba a un chico, así que otro check más aquí en MasterChef", expresó Falcó, que agradeció a su familia la educación que recibió durante su vida: “Mis padres siempre me han educado para que me esfuerce. Si la vida te da más tú tienes que dar aún más, porque siempre tienes mucho que agradecer”, subrayó.

Tras dos meses y medio cargados de emociones, tensión y compañerismo, la aspirante se ganó el cariño de los espectadores y de sus compañeros. La tranquilidad que desprendía durante las pruebas, su perseverancia y su característica espontaneidad la convirtieron en una de las concursantes revelación del talent culinario, que próximamente volverá con MasterChef Junior.