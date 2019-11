Cepeda critica a 'GH' por la supuesta violación de Carlota: "Es surrealista que puedan pasar estas cosas en la tele"

Desde el pasado lunes, empresas como Tous, Nissan, Nestle o Carretilla han dejado de ser anunciantes de Gran Hermano por la presunta violación a Carlota Prado, exconcursante del reality.

Este miércoles Telepizza, Mediamarkt o Adeslas a través de sus perfiles oficiales de Twitter han anunciado que se suman a esta espantada. Este hecho ha provocado que las redes sociales se movilicen al respecto.

El exconcursante de Operación Triunfo, que acostumbra a los usuarios de las redes a situarse en el centro de las críticas, también se ha sumado a la protesta de cientos de espectadores compartiendo el tuit de Telepizza donde anunciaba la retirada de su publicidad en GH.

Adiós a la dieta https://t.co/jze3kmKo2t — Luis Cepeda (@cepedaoficial) November 27, 2019

Aunque la cosa no se ha quedado en un "adiós a la dieta", ya que muchos usuarios han contestado a su mensaje emitiendo algunas críticas al cantante. Por su parte, otros han aprovechado para preguntarle su opinión sobre el caso Carlota, que no ha dudado en dar.

Sí, por eso comparto esta decisión, sea por presión o por iniciativa propia. Me parece surrealista que casi en el 2020 puedan pasar estas cosas en tv, y más surrealista que se consuman. Más cultura por favor. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) November 27, 2019

"Sí, por eso comparto esta decisión, sea por presión o por iniciativa propia. Me parece surrealista que casi en el 2020 puedan pasar estas cosas en tv, y más surrealista que se consuma. Más cultura por favor", ha escrito Esta última frase ha provocado la reacción de algunos tuiteros, que aseguran que, independientemente de que sea o no sea cultura, la gente cuando ve la televisión quiere entretenerse.

Fácil, a GH le quitas la G. Quedaría H. A esa H le añades una B y una O. El resultado final es HBO. De nada. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) November 27, 2019

El cantante, a través de una contestación irónica, ha hecho referencia al consumo de plataformas digitales como son HBO o Netflix. Pero de lo que no se ha acordado es de que, antes de ser conocido, él era espectador de Gran Hermano e incluso ha llegado a manifestar su apoyo en las redes a algunos concursantes.

Por su parte, el cantante ha publicado un último tuit donde crítica los hechos recientes: "Comos siempre la gente saca sus propias conclusiones. Mi opinión. un delito de omisión donde se denigra a la mujer no debería ser consumido en una tv pública. Y no se le llama a nadie inculto por pedir más cultura. Y si lo has entendido así, sí, eres un inculto".