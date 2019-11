El Caso Cantora está dando mucho de que hablar en todos los platós de televisión. Este miércoles, el programa Espejo Público ha querido sacar a la luz quién está detrás de este caso.

Todas las sospechas apuntan a Ismael, el mejor amigo de Andrea Janeiro hija de Belén Esteban. Este chico confesó a través de su cuenta de Instagram toda la verdad, "Sí soy yo. Esa que ves por Internet. Soy yo, como Cantora, como cantante, actriz y escritora soy".

Ismael habría suplantado una identidad y mediante fotografías creo una cuenta falsa,haciéndose pasar por una modelo rusa durante siete años. Al parecer, este individuo reveló mensajes privados que habría mantenido con algunos famosos del panorama español.

Los audios publicados de Miguel Ángel Silvestre "tonteando" con la supuesta modelo han sido los más virales. Alejandro Albalá, Hugo Castejón y Rosalía, también habrían mantenido conversaciones con esta cuenta.

"El pobre Miguel Ángel Silvestre cae de cuatro patas en la trampa", ha comentado Susanna Griso tras escuchar en plató la recreación de los audios que el actor habría enviado a la supuesta modelo rusa.

Amor Romeira ha conectado en directo con el programa de Espejo Público para defender la inocencia del amigo de Andrea Janeiro, y ha asegurado que él no está detrás del Caso Cantora. "No, no es Ismael la persona que está en Cantora, de hecho es una fake new", "han señalado a Isma como es Cantora por un salso meme", ha explicado Amor.