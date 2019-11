Belén Esteban se pronuncia sobre la relación de su hija Andrea en el 'Caso Cantora'

El Caso Cantora se ha tratado este martes a Sálvame debido a la supuesta implicación de la hija de Belén Esteban, Andrea Janeiro, en el engaño que han sufrido personalidades como Miguel Ángel Silvestre. Y es que un amigo de la joven habría suplantado la identidad de una modelo rusa para conseguir acercarse a algunos famosos.

La colaboradora ha dado explicaciones en el espacio de Mediaset por vía telefónica, donde ha desvelado que se enteró del caso tras ver el programa Cazamariposas: "Luego lo he visto en Twitter, me parece vergonzoso y no quiero ni hablar de esta persona", ha dicho disgustada.

En este sentido, la de Paracuellos ha afirmado que Isma (quien encarna a Cantora), el supuesto amigo de su hija, quiso acercarse a la familia en el pasado, aunque todo se quedó ahí, ya que decidieron alejarse de él.

"Hace años que pusimos distancia y quiero dejar claro que no tenemos nada que ver con este personaje", ha aclarado Esteban, quien ha mandado ánimos a Miguel Ángel Silvestre, que, al contrario que esta, decidió tomárselo con humor.

"Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un fake. ¡Qué mala suerte tengo!", bromeó el actor sus redes sociales sobre Cantora, que tendría a Alejandro Albalá (expareja de Isa Pantoja) o Suso Álvarez en su lista de "conquistas".

"Apoyo totalmente a Miguel Ángel Silvestre, y me consta que también ha querido acercarse a otros famosos. Me parece vergonzoso", ha valorado Esteban en el programa, donde también se ha hablado con un subinspector de policía.

El entrevistado a aclarado que, en España, el delito de suplantación no es tal si la persona no intenta aprovecharse o dañar a la persona cuya personalidad suplanta: "Si no hay aprovechamiento no salen condenados".