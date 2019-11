'Caso Cantora': cómo un amigo de Andrea Janeiro 'troleó' a Miguel Ángel Silvestre haciéndose pasar por una modelo rusa

Las redes se volvieron totalmente locas. Cualquiera que mirara los trending topics pensaría que se había estrenado una nueva serie que estaba siendo un éxito mayúsculo. Se llamaba Caso Cantora y la protagonizaba Miguel Ángel Silvestre. Pero no: era la historia real de un troleo que ha salido a la luz. Poco o nada de ficción.

El actor de 37 años pensaba que estaba hablando a través de las redes sociales con Cantora, una modelo rusa de la que se ve que estaba algo colgado. Pero detrás de esta mujer, supuestamente, se encontraba Isma.

"Sí, soy yo. Esa que ves por Internet. Soy yo, como Cantora, como cantante, actriz y escritora que soy", escribía en una story de su Instagram para dar a conocer la realidad junto a una fotografía de él mirando por los ventanales de una embarcación en una ciudad con canales.

Isma, gran amigo de Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban, había suplantado la identidad a través de fotografías y se había creado un perfil falso hasta que este martes confesó ser él quien estaba detrás de la modelo rusa.

Lo reveló, además, haciendo públicos ciertos mensajes privados a través de audios que se volvieron rápidamente virales, puesto que en ellos se escucha Miguel Ángel Silvestre tonteando con ella con frases como "¿Por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo?", "¿Por qué me siento que tú, cuando yo voy tú ya has vuelto?" (a lo que Isma respondía recordando una famosa canción de Chenoa), "¿En plan ñoño o qué?" o "Yo cuando me tomo los helados me lo tomo muy en serio", decía el intérprete.

El mejor amigo de Andreita confiesa ser Cantora, la persona que estuvo estafando durante a 7 años a celebridades como Miguel Ángel Silvestre con un perfil de una modelo rusa #CasoCantorapic.twitter.com/0fzcmBsaSQ — Selena Milán 🦊 (@selmilan) November 26, 2019

Pero el caso de Silvestre no es el del único famoso que ha "seducido" Isma usando su perfil falso, puesto que durante siete años se ha hecho pasar por la modelo rusa para contactar con otras muchas celebridades y conseguir audios y notas de voz de ellos con contenido sexual quizá para extorsionarlos y chantajearlos o quizá como juego.

Alejandro Albalá, expareja de Isa Pantoja y de Sofía Suescun o el colaborador de televisión Suso Álvarez también están en la lista de "conquistas" de la espuria Cantora, cuyo miniescándalo se ha vuelto viral con el nombre de #CasoCantora.

El medio Chance se ha puesto en contacto con el susodicho amigo de la hija de la tertuliana de Sálvame y ha desmentido categóricamente toda la información que se está vertiendo sobre en redes sociales contra él. Además, asegura el joven que se ha puesto en contacto con sus abogados para tomar las medidas legales oportunas contra quienes le han señalado como la persona detrás del falso perfil.

El actor, por su parte, no se ha pronunciado todavía más allá de un mensaje en redes en el que bromea sobre lo ocurrido. "Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era fake... Qué mala suerte tengo, joder", ha escrito.

Por otra parte, hay quien señala que podría tratarse de un montaje, por lo cual este medio no publicará la conversación al no poder comprobar la veracidad del mismo y porque, en todo caso, entraría dentro de la vida privada del intérprete.

NO PUEDO CON MI VIDA VIVIMOS EN UNA SIMULACIÓN JAJAJAJAJAJAJAJAJAA #CasoCantorapic.twitter.com/cBIi0NIeHq — merry waldorf🎄 (@quepornoestodo) November 26, 2019

Muy dolida porque Miguel Ángel Silvestre nunca ha zorreado conmigo #CasoCantora — Perra de Satán (@perradesatan) November 26, 2019

El amigo de Andreita cuando preguntan a Miguel Ángel por sus relaciones.#CasoCantorapic.twitter.com/0QBbadrNCu — Isa (@idclex6) November 26, 2019

"¿Por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo?" #CasoCantorapic.twitter.com/mUOD9FIUD0 — ainhoa 🐺 -3 MIKI 🌻 (@nhcpd_) November 26, 2019