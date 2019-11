María Jesús Ruiz, desolada: "Yo ya pensaba en el vestido de novia"

María Patiño ha dejado claro que a ella no se la dan con queso y que ella no cree en absoluto lo que está contando María Jesús Ruiz. Básicamente, porque de ser cierto sería la guinda encima de un historial de desengaños amorosos digno de una novela décimonónica.

Lo último, aparte de que hayan ingresado en el hospital a la mujer de Curro -quien era el novio de la modelo hasta que ella se enteró en directo de que seguía casado-, ha sido una entrevista para la revista Lecturas en la que no deja lugar a dudas: se siente desilusionada, devastada y destrozada.

En realidad, Curro lleva 15 años casado. "Siempre me había dicho que llevaba cuatro años divorciado", asegura sobre el que la ex Miss pensaba que era el hombre de su vida, antes de dar la bomba sobre que esperaban casarse pronto, de forma íntima.

"Yo ya pensaba en el vestido de novia. Quería que mi vestido fuera estilo medieval", asegura sobre el atuendo que iba a llevar en una ceremonia que casi ya tenían planeada al dedillo. "Íbamos a casarnos en Fin de Año en Nerja", afirma, así como que la farsa estaba perfectamente atada por parte de Curro, dice Ruiz, que se ve como una víctima de haberse enamorado. "Hasta me dijo que el concejal que iba a oficiar nuestra boda necesitaba mi DNI", detalla.

Pero este 31 de diciembre pinta bastante diferente a estas alturas de su historia de siete meses -es lo que llevaban de relación- de amor, toda vez que al shock de saber en directo que seguía vigente su matrimonio siguió la llamada de su actual esposa, Yoli, que le hablaba sin pelos en la lengua de su vida marital.

"No conozco a su mujer. Cuando me dijo que Curro tenía sexo con ella sentí tanto asco porque yo estaba entregada a él", rememora, dolida, sobre todo porque ella ha depositad toda su confianza como base de la relación, dado que a él le "veía tan enamorado de mí".

"Me dolía que no me llevara a su casa. Decía que había vivido allí con su exmujer y que yo no merecía estar ahí", revela María Jesús sobre el detalle que más quebraderos de cabeza le está dando ahora, con el agua pasada, a pesar de que hay muchos más, como que ella conoció a las hermanas de Curro, y que él la presentó como "mi novia".

Se conocieron en 2018, después de que María Jesús saliese de Supervivientes. Nuria Bermúdez y Julio Ruz, su expareja y con quien tiene una hija de dos años, fueron los intermediarios y quienes los presentaron, aunque su primera cita no fue hasta abril de este año, después de que la modelo ganase GH Dúo.

"No creo en el amor, todos me han traicionado", dice ahora sobre sus exrelaciones con Ruz y con el empresario Gil Silgado, la pareja que quizá más le ha marcado, con quien estuvo varios años y quien es el padre de su hija de cuatro años.