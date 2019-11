María Jesús Ruiz, devastada, se entera en directo de que su novio podría estar casado desde hace 15 años

María Jesús Ruiz se llevó en la tarde de este miércoles uno de los disgustos de su vida tras enterarse, en la tele y en pleno directo, de que el chico con el que salepodría estar casado desde hace 15 años.

La exmiss acudió al plató de Sálvame (Telecinco) para una entrevista que poco o nada tenía que ver con ella, sino con su amigo, el Maestro Joao. Sin embargo, todo dio un giro radical cuando los colaboradores le aseguraron que tenían una mala noticia.

Al parecer, Curro, con quien sale desde hace unos meses, sigue casado con su mujer, Yoli. Según le contó Kiko Hernández a María Jesús, Yoli está destrozada, no ha podido ir a trabajar y dice que siguen casados. La hermana de Yoli se habría puesto en contacto con el colaborador, a quien confesó que efectivamente están casados y no tienen intención de separarse.

Todo ello provocó las lágrimas de la exconcursante de Supervivientes,totalmente devastada ante la audiencia. "No puede ser", alcanzaba solo a decir Ruiz. "Estoy tan decepcionada... hay algo de mí que no me lo creo".

Finalmente, María Jesús salió de plató para hablar con su novio, que le aseguró que está separado.