Detienen al exmarido de Amy Winehouse por quemar, presuntamente, su propia casa

No es la primera vez (y, probablemente, tampoco la última) que Blake Fielder-Civil, el exmarido de la fallecida Amy Winehouse, protagoniza alguna polémica. El que estuviera en prisión durante un año por agresión, soborno y obstrucción a la justicia, cuando aún sus idas y venidas con la cantante copaban los titulares, es el presunto culpable de haber prendido fuego a su casa, en West Yorkshire.

Así lo asegura en exclusiva el tabloide Daily Mail, desde el que informan que todo sucedió el pasado 26 de noviembre, sobre las ocho de la mañana, momento en el que tuvieron que evacuar a todos los vecinos de Gamble Hill Croft.

También aseguran que el productor iba drogado y que no era consciente de los hechos. De hecho, el Daily asegura que, cuando alertaron del fuego los residentes de su mismo edificio, el ex de Winehouse no tuvo ningún problema en continuar consumiendo marihuana, pues aseguró que era "solo un poco de humo, por haberle prendido fuego a las cortinas", poco antes de echarse a reír. "A Blake no le importaba lo que había hecho. Pensaba que era divertido", aseguró al diario uno de los vecinos presentes durante la fatídica mañana.

Otros residentes también han asegurado que Bake "no lamentaba lo que había hecho y no hizo nada para ayudar a las personas a escapar". Además, han puntualizado que fue la brigada de bomberos la que tuvo que sacar y retener al productor antes de que fuese arrestado por ser el principal sospechoso del incendio provocado

Algunos testimonios

Según el Daily Mail los vecinos de Blake Fielder-Civil no han tenido problema en comentar que es muy problemático y que la convivencia con él no es sencilla (sobre todo por su adicción a las drogas), pero, también, que este es, sin duda, el peor incidente que han tenido con él. "Espero que lo encierren y que no vuelva", ha llegado a decir al diario John, uno de los primeros vecinos en alertar del fuego en el bloque de viviendas.

Cabe destacar que desde el Servicio de Bomberos y Rescate de West Yorkshire han comunicado que el fuego no pudo apagarse hasta pasado el mediodía, después de una ardua tarea intentando sofocar lo que parece un incendio provocado. No obstante, desde la policía del condado no han comunicado si el productor musical ya ha pasado a disposición judicial y cuáles son los cargos de los que se le acusa.