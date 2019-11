El grupo de expertos busca una reformulación del derecho a decidir para introducirlo en el nuevo Estatuto vasco

El escrito se presentará en la Cámara el próximo 2 de diciembre, al día siguiente pasará por la mesa del Parlamento y en la semana que comienza el 9 de diciembre se reunirá la ponencia de autogobierno para analizarlo, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las conversaciones.

La inclusión del derecho a decidir en el nuevo estatus es el 'nudo gordiano' con el que se ha encontrado la comisión de expertos. El PNV ha accedido a que se introduzca en una disposición adicional del texto articulado y no se refleje en el título preliminar, aunque, al formar parte del articulado, tendría valor jurídico.

Elkarrekin Podemos está de acuerdo con que el documento contemple el derecho a decidir, aunque se busca una nueva reformulación con el fin de que pueda tener "encaje dentro de los cauces legales" y permita ampliar el consenso entre los grupos. No obstante, el PSE-EE se niega a apoyar un texto que reconozca el derecho a decidir, aunque sea "de forma disfrazada".

En la actualidad, trabajan sobre el documento los expertos nombrados por el PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, Mikel Legarda, Arantxa Elizondo y Alberto López Basaguren (PSE-EE), respectivamente. Iñigo Urrutia (EH Bildu) y Jaime Ignacio del Burgo (PP) se han desvinculado de este texto. La coalición soberanista ha presentado su propio escrito y el PP defiende el actual Estatuto de Gernika.

REUNIÓN

Este martes se han dado cita en el Parlamento durante seis horas los cinco juristas, aunque Urrutia y Del Burgo han abandonado antes de tiempo el encuentro. La reformulación del derecho a decidir se ha puesto, de nuevo, sobre la mesa, y se espera que se esté negociando sobre esta cuestión hasta el último minuto.

En lo que parece haber más acercamiento es en que se pueda incluir el concepto de "nación vasca" en el título preliminar, aunque, para que los socialistas puedan respaldar el texto, tendría que adscribirse al ámbito cultural.

Lo que no aceptarían ni el PSE-EE ni Elkarrekin Podemos es que se distinga entre los ciudadanos vascos y los "nacionales vascos", algo que los jeltzales pretenden formular de otra manera para que se sume el grupo morado y, si no, lo presentaría como voto particular.

El próximo jueves se celebrará una nueva reunión y todo parece apuntar a que el borrador de documento articulado que se presente el 2 de diciembre vaya a acompañado de unos cuantos votos particulares, y que, finalmente, EH Bildu no lo apoye, sino que defienda su propio texto, que ya planteó el pasado verano.

La coalición soberanista cree que el PNV ha "relegado y desdibujado" una cuestión tan esencial para ellos como el derecho a decidir, cuando era el eje "troncal" del pacto que ambas formaciones suscribieron y que se convirtió en mandato parlamentario.

EH Bildu ha asegurado que el texto que pretende consensuarse en el grupo de expertos no cumple con los principios que firmaron con los jeltzales, no solo en el tema del derecho a decidir, sino tampoco en el de la bilateralidad con el Estado, el traspaso de la competencia de la Seguridad Social o el establecimiento de un Marco Vasco de Relaciones Laborales, entre otras cuestiones.