La Junta General no hará declaración institucional contra la violencia de género tras casi dos décadas de unanimidad

El parlamento asturiano comenzó en el año 2000 a realizar declaraciones institucionales contra la violencia de género. En 1999 hay constancia de una declaración institucional el 26 de noviembre sobre 'violencia doméstica' y, aunque en 2001 no hay registro de declaración institucional, desde 2002 se aprobaron declaraciones institucionales cada año por el 25N, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

Una unanimidad que este año 2019 no ha sido posible por el rechazo del Grupo Parlamentario de Vox, que ha anunciado que no respaldará la propuesta de declaración institucional porque no considera "que la diferencia de sexo o de género sea el factor determinante en la violencia contra la mujer".

Como alternativa a la declaración institucional, ante la sospecha de rechazo por parte de Vox, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida han propuesto elaborar una declaración "democrática" del resto de formaciones con representación en la Junta General (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, IU y Foro).

Por el momento, desde Ciudadanos han respaldado la iniciativa para dar lectura en alguna estancia del parlamento asturiano a un texto que, sin poder ser una declaración institucional, evidencie el consenso de los demás partidos contra la violencia de género.

El resto de formaciones tendrán que adoptar una decisión sobre la propuesta de IU ante la jornada de este miércoles en la que, además de celebrarse una sesión plenaria de orientación política en la Junta, está prevista las 12.00 horas una concentración ante la sede de la Presidencia del Principado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.