Una directiva de Les Arts desvetla "pressions" del Consell per a pagar a Broseta i intervenció de Camps amb Patrocinis

Ana Jiménez s'ha pronunciat així en la seua declaració com a testimoni en el judici que se segueix en l'Audiència de València contra el qual anara director financer del Palau Ernesto Moreno; el president del consell d'administració de Patrocini -empresa vinculada al Palau i dedicada a captar patrocinadors-, José Antonio Noguera Puchol; el conseller delegat de Patrocini, Joaquín Maldonado; i l'excónsul de França a València i administrador de la societat Radcliffe -mercantil que actuava d'intermediària en les contractacions-, Pablo Broseta.

Jiménez, a preguntes del fiscal, ha dedicat part de la seua intervenció a parlar dels treballs amb l'empresa Radcliffe i a la seua supervisió com a cap dels serveis jurídics del Palau -inicialment va ser cap de gabinet de l'exintendent Helga Schmidt, morta recentment-.

La testimoni ha exposat problemes amb els pagaments a Radcliffe després que es bloquejaren per part del responsable que havia encarregat els treballs d'impressió. "El problema va ser -ha afegit- que el cap de departament, Xavier Colinas, va dir que no estava d'acord amb els preus perquè pensava que eren excessius i per açò no alliberava les factures per a pagar-les".

Sobre este tema, ha afirmat que Schmidt li va demanar que ho comprovara i "en una comparació superficial amb altres dos festivals, els preus em pareixien superiors". Així, en una nota seua que se li ha mostrat deia: "Ha sigut en 2009 quan aquesta empresa ha facturat el que ells han volgut, com veuràs quasi el doble".

En un altre escrit seu que se li ha exhibit indicava: "El Palau, davant pressions, també per part de la Generalitat, malgrat no estar d'acord amb les quantitats facturades, va pagar a Radcliffe". Sobre aquest text ha precisat que no recorda exactament qui va ser la persona que va pressionar però sí ha narrat una conversa amb Schmidt en la qual aquesta li va referir que havia rebut una telefonada de la Generalitat per a interessar-se pel pagament a Radcliffe.

En relació amb Patrocini -empresa de la qual era consellera Schmidt-, la testimoni ha explicat que per a la seua creació i l'elaboració del contracte "va haver-hi intervenció a dos nivells de la Generalitat". El primer, quan es va presentar el projecte per part de Noguera, "es va parlar amb Francisco Camps -expresident de la Generalitat- i Vicente Rambla -ex-vicepresident- i va haver-hi participació política". El segon, "quan es va redactar el contracte i quan la consellera -Trini Miró- va donar l'OK".

Així, es va firmar un primer contracte amb Patrocini malgrat reticències perquè es fixava un cobrament d'un 10% pel manteniment dels patrocinadors amb els quals ja comptava el Palau. A més, hi havia un informe de Vicente Garrido -aleshores president del Consell Jurídic Consultiu (CJC)- que informava que el contracte estava exclòs de la Llei de Contractes del Sector Públic. El text va arribar tant a la consellera com a Helga Schmidt, ha dit.

Després es va firmar un segon contracte amb Patrocini que corregia eixe 10% i sobre el qual ja sí es van efectuar pagaments pels patrocinadors adquirits i els renovats.

La testimoni també va advertir l'exintendent referent a que existia una incompatibilitat entre el seu càrrec en el Palau i Patrocini, i ella, després de saber-ho, "li va dir a Noguera que anava a deixar el consell i va enviar una carta", ha exposat.

La testimoni ha comentat que Patrocini va arribar a obtindre algun patrocinador i va incrementar una mica els sponsors encara que també es van perdre patrocinadors, "però per la crisi", ha postil·lat.

En relació amb l'esdeveniment Viva Europa, inicialment anava a assumir el cost la Generalitat, però no va anar així. D'aquesta forma, ha explicat que el Palau va pagar 300.000 euros a l'empresa Viva Europa el primer any, en 2009. En els dos exercicis següents, no va pagar res i es va fer càrrec la mercantil en indicar que havia sobrat diners del primer any i després d'aconseguir a un patrocinador nou que va aportar 100.000 euros.

VIVA EUROPA

Una altra testimoni que ha declarat aquest dimarts ha sigut Silvia Alonso, exgerent de Patrocini. Ha afirmat que l'esdeveniment Viva Europa 2009 va costar entre 80.000 i 100.000 euros però Patrocini va facturar 300.000 euros al coliseu, tal com s'havia pactat.

Alonso ha explicat que va arribar a Patrocini de la mà de Maldonado, que va ser qui va contactar amb ella i li va comentar que hi havia un projecte en el qual podia encaixar. La testimoni, prima de la dona d'aquest acusat, es va dedicar a la captació i gestió de patrocinadors.

En relació amb l'esdeveniment Viva Europa, ha afirmat que es tractava d'una iniciativa cultural europea per a la retransmissió d'òpera en totes les ciutats europees i ha assenyalat que no sap si va organitzar els actes Patrocini o una empresa anomenada Viva Europa perquè para ella les dos mercantils "eren el mateix".

Sobre l'esdeveniment de 2009, la testimoni ha manifestat que hi havia un contracte entre Patrocini i el Palau i s'estipulaven uns gastos fixos que pagaria el coliseu pels actes "sobre la base d'un cost estimat". Així, es van abonar 300.000 euros a l'empresa però a Patrocini li va costar entre 80.000 o 100.000 euros.

Preguntada per si van augmentar els patrocinadors del Palau amb l'entrada de Patrocini, ha comentat que sí, amb quatre més. I respecte a si van augmentar els ingressos per mecenatge ha dit que la quantitat global va disminuir perquè era una època de crisi i perquè un patrocinador va baixar la seua aportació en 250.000 euros.