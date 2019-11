Detingut a Alacant un fugitiu buscat per França per blanqueig de capitals

20M EP

Agents de la Policia Nacional han detingut en la ciutat d'Alacant un fugitiu d'origen espanyol que era buscat per l'Autoritats franceses després de ser condemnat a tres anys per un delicte de blanqueig de capitals. El detingut va ser sorprès el 2014 en la frontera quan transportava en el seu vehicle més de 130.000 euros que no va poder justificar, segons ha informat la Comissaria provincial.