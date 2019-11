CyL se vuelca en contra de la violencia machista con el foco puesto en las instituciones

En Ávila, más de 400 personas -entre ellas, la delegada del Gobierno, Mercedes Martín- convocadas por la Plataforma Feminista de Ávila, se han manifestado en un recorrido que ha partido desde la plaza del Mercado Chico, frente al Ayuntamiento, hasta la estatua de los derechos humanos. Allí, 55 mujeres se han situado en el suelo, debajo de otras mantas térmicas, para representar las víctimas mortales por violencia de género este año. Acto seguido, se ha leído un manifiesto y se han vuelto a atar lazos morados sobre la verja del jardín de San Roque en memoria de las mujeres fallecidas.

Más de 2.000 personas han sido las que han participado en la manifestación de Burgos, convocada por la Coordinadora Feminista, que ha partido a las 20.00 horas de la plaza del Cid y ha recorrido las principales calles del centro histórico para concluir en la plaza Mayor.

Entre los asistentes se encontraban los concejales de Mujer y Hacienda, Estrella Paredes y David Jurado, respectivamente, así como otros miembros de la corporación municipal y de entidades como el Colectivo 8 de Marzo y la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda. También han participado en la manifestación la secretaria general del PSOE, Esther Peña, y el subdelegado del Gobierno, Pedro De la Fuente.

León ha contado también con una manifestación que ha partido de la plaza de Guzmán para terminar en la plaza de San Marcelo. Una cita en la que han participado cerca de dos millares de personas y que ha estado encabezada por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán.

Entre los presentes en la manifestación ha estado el Secretario General del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que ha aprovechado la cita para ser muy crítico "con la frivolidad" de Vox a la hora de abordar la batalla feminista y que ha quedado patente durante esta jornada.

Así, Tudanca ha reconocido que desde el PSOE "no se va a tolerar" estas actitudes y ha señalado que en esta nueva legislatura "aún queda mucho por hacer" en esta lucha y no solo el 25 de noviembre o el 8 de marzo.

En este sentido, ha recordado "los ejemplos absolutamente intolerables" como el vivido en El Espinar (Segovia) con el pacto entre el PP, Ciudadanos y Vox que ha provocado que la concejal de igualdad "pertenezca a un partido de extrema derecha".

Además, ha advertido que han presentando en conjunto "una moción que pide la derogación de la Ley Contra la Violencia de Género" con argumentos que, a su juicio, son "machistas y racistas contra mujeres y extranjeros" con los que el PP y Ciudadanos "se han dejado arrastrar".

En Palencia, algo más de 500 personas han participado en la manifestación de la capital palentina convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, que ha partido desde la estatua de la Mujer en la calle Mayor para llegar a la plaza Mayor, donde se ha leído un manifiesto y ha tenido lugar un acto en memoria de las víctimas.

La manifestación estaba encabezada por una pancarta que portaban varios miembros de la plataforma y a gritos de 'Nos queremos vivas' o 'Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos'. Asimismo, muchos de los manifestantes llevaban carteles en las que se podían leer frases como 'Hoy no están todas, nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar', 'Si mañana soy yo, si mañana me toca a mí, si mañana no vuelvo a casa. ¡Quiero ser la última!' o 'Ni unas mas ni una menos. Vosotros tan responsables como los asesinos por negar la realidad'.

En Salamanca, pasadas las 20.00 horas, ha tenido lugar la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor, un acto al que han acudido cientos de personas, a las que se han sumado posteriormente los 3.000 participantes presentes -según estimaciones policiales- en la manifestación convocada por movimientos feminitas desde la Plaza de la Concordia y que han concluido en el ágora.

Además, previamente, a las 12.00 horas, la ciudad salmantina ha acogido la entrega de los premios 'Meninas 2019' de la Delegación del Gobierno de Castilla y León; y, ya por la tarde, se han sumado otras propuestas como la iluminación de color morado de la fachada del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca.

En Segovia, la manifestación ha partido a las 19.30 horas desde la Comisaría de Policía Nacional y a su llegada al Azoguejo ha congregado a cerca de un millar de personas entre cánticos reivindicativos como '¡Mujer, si no luchas nadie te escucha!', '¡No estamos todas, faltan las asesinadas!', '¡Que no, que no, que no tenemos miedo!', '¡Que si, que si, que si tenemos rabia!' o '¡Un bote, dos botes, fascista el que no bote!'.

También se han podido ver pancartas en las que se han escrito lemas como 'Basta ya de justicia patriarcal', 'Luchamos por vuestro presente, por nuestro futuro' o 'Gritemos hasta quedarnos sin Vox', entre otras proclamas. Además, se ha llevado a cabo una sentada en la avenida del Acueducto y en la plaza del Azoguejo los asistentes han encendido luces moradas y las linternas de sus teléfonos, antes de proceder a la lectura de un manifiesto en el que los colectivos organizadores han mostrado su rechazo ante la moción registrada este lunes en el Ayuntamiento de El Espinar, que pedía la derogación de la Ley de Violencia de Género.

Cerca de medio millar han sido los asistentes a la manifestación convocada en Soria, que a las 19.00 horas ha partido desde la plaza Mayor y, pocos minutos después, se han incorporado al grupo las personas convocadas por la Asociación Antígona en la Plaza de San Esteban, renombrada Plaza de las Mujeres.

Los reunidos han exhibido pancartas con lemas como 'En Soria y en cada rincón del mundo. Sociedad libre de machismo ya. Nos queremos vivas y libres', 'Contra el mal general, feminismo radical', 'Ni sumisa ni callada, mujer fuerte empoderada', 'No es abuso, es violación' o 'Nos plantamos contra las violencias machistas'. Una performance en Mariano Granados a las 20.00 horas ha servido como cierre de los actos de protesta.

En Valladolid, más de 2.000 personas han condenado en Valladolid la violencia machista y han reclamado a las instituciones responsables mayor protección para las mujeres víctimas de esta lacra social. La manifestación, convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha partido a las 20.00 horas de la Plaza de Fuente Dorada desde donde han partido los asistentes, liderados por una pancarta que rezaba '#1.027 asesinadas ¿Culpables? ¿Responsables? ¿Cómplices?'.

Por último, en Zamora, mil personas has clamado contra la violencia de género convocadas por la Coordinadora Feminista de Zamora. Allí, los asistentes han recorrido la distancia que separa la Plaza de la Constitución de la Plaza Mayor, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto.

Entre los carteles y pancartas se han podido leer mensajes como 'Los machotes matan más que ETA', 'Hay que luchar descosiendo la violencia y no cosiendo botones' o 'Nos oprimen. Ni un paso atrás en igualdad'. Como colofón, la fachada del Ayuntamiento de Zamora se ha iluminado de morado durante el acto de este 25 de noviembre.