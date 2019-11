La oposición exige a la Xunta que rectifique la decisión de suprimir el servicio de paritorios en el hospital de Verín

Así, en las ruedas de prensa celebradas este lunes en sede parlamentaria, las fuerzas de la oposición han avanzado que registrarán una petición para que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, comparezca ante la Cámara para ofrecer explicaciones sobre un traslado que consideran "inaceptable".

En las ruedas de prensa celebradas este lunes en sede parlamentaria, los grupos han manifestado su rechazo a una decisión que encuadran en la "política de recortes y desmantelamiento" de la sanidad pública que atribuyen al Partido Popular. Por su parte, fuentes de Grupo Común da Esquerda (que este lunes no convocó rueda de prensa en el Parlamento) han confirmado que se suman a la petición.

A la espera de la Xunta de Portavoces de este martes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, también ha sido preguntado por la supresión del servicio de paritorio en Verín y la petición de comparecencia del conselleiro del ramo que reclama la oposición.

Al respecto, ha indicado que dicha demanda acaba de formalizarse y que "se analizará" como "todas las cuestiones" que la oposición pone sobre la mesa.

GONZALO CABALLERO

El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha lamentado la "falta de compromiso" de la Xunta con la sanidad pública "de calidad", una postura del Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo que, según el del PSdeG, "afecta con más gravedad a los ayuntamientos pequeños y las zonas de interior" como demuestra el caso de Verín.

En este sentido, ha apuntado que el responsable de llevar al hospital de Ourense el servicio de paritorios es del actual gerente de la EOXI ourensana, Félix Ruibal, quien durante su etapa en el área de Vigo "hizo que 100.000 vigueses saliesen a la calle para protestar contra las políticas sanitarias de Feijóo".

"Feijóo llevó a Ruibal a Ourense, castigando todavía más a la provincia", ha añadido Caballero, quien ha instado al presidente gallego a "salir a defender" personalmente sus políticas sanitarias y no se ampare en los responsables de las áreas. "El PSOE solo confronta con el PP, no con los contratados, que no son interlocutores válidos", ha apostillado.

BNG

Para la líder del BNG, Ana Pontón, la decisión es "inaceptable e inconcebible", por lo que ha trasladado el apoyo de su formación a las mujeres afectadas. "Estamos asistiendo a un desmantelamiento que se ceba con un servicio tan sensible como es la atención a las mujeres embarazadas", ha subrayado.

De este modo, la portavoz nacional del Bloque se ha preguntado si "recortar servicios a las mujeres", como la centralización del paritorio de Verín en Ourense, "es una de las medidas estrellas" de la Ley de refuerzo de actuaciones prioritarias de la Xunta.

"VIOLENCIA MACHISTA", SEGÚN VILLARES

"Es un caso de violencia machista institucional", ha sentenciado el portavoz del grupo mixto, Luís Villares, que ha alertado de que esta decisión "pone en riesgo la vida de la mujer y del bebé", ya que tendrán que recorrer "una hora y media en coche o taxi" desde alguno de los ayuntamientos más alejados de la comarca para dar a luz.

"¿A Feijóo le gustaría que a partir de ahora las mujeres den a luz en las autovías? ¿Quiere Feijóo que los niños nazcan en taxis o en coches? ¿Es esta la sanidad para Ourense que quiere Feijóo?", se ha preguntado Villares, que reclama la dimisión de Félix Ruibal y que el Sergas se eche atrás en la decisión.