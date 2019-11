Los graduados sociales advierten que subir el IRPF, el salario mínimo o derogar la reforma laboral "retraería el empleo"

En declaraciones a Europa Press y al ser preguntado por los efectos del posible gobierno de coalición, Ruiz ha advertido sobre la promesa de la formación morada de subir el salario mínimo interprofesional a 1.100 euros el año que viene, lo que supone un incremento de 200 euros respecto al actual.

Se trata, añade, de una medida que puede hacer retroceder el empleo. "Ya se empiezan a sentir movimientos en cuanto a que la contratación se va a restringir bastante, porque esa medida supone una incidencia por los 200 euros y el costo de la Seguridad Social que lleva emparejado", según Ruiz.

En cuanto al efecto de esta medida, ha indicado que la mayoría de convenios colectivos están actualizados, salvo el de hostelería y el comercio que llevan "atrancados muchos años", a pesar de que son sectores "importantísimos" para la Región. La mayoría de categorías profesionales de estos colectivos se verían afectadas por esta subida del salario mínimo, lo que va a provocar un incremento de los costes.

En concreto, en el ámbito de la hostelería, esta medida podría afectar a unos 50.000 trabajadores en la Región, según Ruiz, quien cree que también se pueden ver afectados unos 20.000 trabajadores del comercio, tal y como prevén los sindicatos. "Esto va a afectar bastante a las contrataciones", según el presidente de los Graduados SOciales.

Igualmente, ha advertido sobre la actualización del IRPF y se ha mostrado prudente hasta saber definitivamente a partir de qué tramo se va a empezar a cotizar más. "Se oye que puede haber una subida importante a partir de los 30.000 euros y hasta los 70.000 euros, lo que va a perjudicar bastante a la clase media y nos va a empobrecer muchísimo más", ratifica.

"Los trabajadores dispondrán de menos dinero en sus bolsillos para poder gastar", añade Ruiz, quien explica que la subida de impuestos, restringe el gasto y, por consiguiente, el consumo.

CRISIS ECONÓMICA

Al ser preguntado por una posible crisis económica, ha reconocido que se nota una "desaceleración" el panorama mundial, el europeo y el español. "Tenemos un problema muy grave en España, y es que la capacidad de endeudamiento del Estado está ya en el 1,2% del PIB", según Ruiz, quien lamenta que "no tenemos más capacidad de endeudamiento".

"Si queremos llevar a cabo esas políticas progresistas, eso significa más dinero y más impuestos", según Ruiz, quien advierte que eso implicará "más restricciones al consumo", por lo que España "va a estar en una situación difícil si no somos capaces de controlar las cuentas". Además, se ha mostrado convencido de que la UE no va a permitir más endeudamiento.

POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN

En caso de producirse esta nueva crisis, Ruiz remarca que la Región cuenta con un factor positivo como es la internacionalización de sus empresas, porque se han incrementado mucho las exportaciones desde la crisis de 2007.

En cuanto al empleo, explica que en la Región "se siguen haciendo contratos temporales". No obstante, advierte que la precarización en sector privado ronda el 27%, y es más elevada en las administraciones públicas como consecuencia de los interinos (contratos indefinidos no fijos).

"La Región no va mal", según Ruiz, quien cree que la Comunidad todavía conserva el dinamismo suficiente para que el empleo no caiga mucho en 2020. Todo ello, en base a las consultas realizadas por los graduados sociales a las empresas. "Todos dicen que van a seguir manteniendo, más o menos, los niveles de empleo, a pesar de que va a bajar un poco, aproximadamente un 10%", ha manifestado.

Entre los desencadenantes de esta caída, cita el efecto del Brexit, del efecto de la caída de la operadora turística Thomas Cook o la recesión suave a nivel mundial. Frente a ello, cree que el Gobierno regional debe apostar por la "promoción de nuestros productos y de nuestro turismo a nivel nacional e internacional".

Otro factor que puede "desestabilizar", según Ruiz, es la "inestabilidad" del nuevo gobierno, porque el capital "es muy cobarde". En concreto, advierte sobre las consecuencias de que un nuevo gobierno anuncie la subida del salario mínimo, de las pensiones o eliminar la reforma laboral de 2012, "que daba un juego en cuanto a la negociación de convenios colectivos, por ejemplo".

En vez de eliminar esta reforma, Ruiz apuesta por adaptar el marco legislativo que regula las relaciones de trabajo, es decir, el estatuto de los trabajadores, que data del año 1980 y está "obsoleto" porque "no contemplaba, por ejemplo, las nuevas tecnologías o el teletrabajo".

Lo conveniente, a su juicio, sería dejar la reforma laboral y "que todos los agentes sociales y económicos se nos dé voz para que la reforma del estatuto contemple la realidad actual".

"Lo lógico es que, si yo no tengo estas herramientas, sea muy cauto a la hora de contratar trabajadores", según Ruiz, quien explica que toda esta "inseguridad" puede provocar que la contratación "no lleve el mismo ritmo que en años anteriores".

LA SITUACIÓN DEL MAR MENOR

A todo ello se une la situación de la reestructuración del Campo de Cartagena, donde ya se habla de la pérdida de varios miles de puestos de trabajo. Asimismo, prevé que la campaña turística no sea "demasiado buena" debido a los efectos de la DANA en el Mar Menor y, sobre todo, la quiebra de Thomas Cook.

Y es que este operador atraía mucho turismo a las comunidades vecinas, como Valencia, que ahora está haciendo promociones importantes para atraer los viajeros perdidos. "Ellos pueden ofrecer paquetes muy grandes por la infraestructura hotelera que tienen, pero la Región de Murcia no puede hacer eso", ha lamentado.

En cuanto al Mar Menor, Ruiz ha señalado que la mayoría del turismo en ese entorno es de segunda vivienda, y no tanto de hoteles. "Los pocos hoteles que hay pueden tener alguna merma, pero no excesivamente grave para no seguir contratando trabajadores", ha añadido Ruiz.

APUESTAS DE FUTURO

Respecto al empleo, Ruiz ha remarcado la necesidad de incidir en la formación de los trabajadores, en las nuevas herramientas y aplicaciones informáticas tales como la automatización de procesos o el Big Data; al tiempo que la FP tiene que ser continua a lo largo de toda la vida laboral, para lo que es necesario estudiar previamente las necesidades de las empresas.

"Hay que apostar muy fuerte por la FP Dual porque estamos en la época de las nuevas tecnologías y de la industria 4.0, que va a provocar la desaparición de muchos puestos de trabajo tradicionales y el surgimiento de muchos nuevos", según Ruiz, quien ha advertido que en los próximos 10 años se jubilarán unos 9 millones de trabajadores que deberán ser sustituidos, lo que representa un "desafío".

En cuanto a las ayudas por parte del Gobierno regional, ha considerado necesario que tenga un amplio conocimiento de las necesidades del mercado de trabajo y potencial exclusivamente aquellas actividades que aporten valor añadido. Asimismo, apuesta por dotar a los trabajadores de una certificación que les acredite como portadores de las competencias necesarias para un puesto.

Asimismo, apuesta por dar seguridad en el marco legislativo, la potenciación de las infraestructuras y la conexión de las mismas con los grandes ejes económicos de la Región, la simplificación administrativa y apuesta por la internacionalización.