Detenido por estafa a través de Internet en Gran Canaria al colgar falsos anuncios de venta y quedarse con el dinero

Según informa la Guardia Civil, el modus operandi de este tipo de estafadores consiste en poner un anuncio en Internet haciéndose pasar por lo que no son, en este caso se hacia pasar por Gerente de una empresa de desguaces, recibir las transferencias y luego no mandar nada.

En este caso, la investigación se inició dos días antes, cuando se recibió un traspaso de diligencias desde el Puesto de la Guardia Civil de Soller (Mallorca) por un supuesto delito de estafa.

La víctima denunció que creía haber comprado una serie de repuestos de automóvil a una empresa de las islas Canarias por 460,65 euros sin que nunca le llegada el pedido.

Por su parte, el denunciante contactó a través del portal milanuncios.com con un supuesto representante de una determinada empresa con sede en Santa Cruz de Tenerife para comprar unos asientos de coche.

Así, supuestamente, contactó con el que decía ser el gerente, que hacía llamar Enrique Martín. Tras acordar el precio de los sillones el pasado 24 de junio, realizó una transferencia bancaria al número de cuenta que le había facilitado el supuesto gerente, de 460,65 € por la compra de los citados asientos.

LA EMPRESA LE CONFIRMÓ QUE NO HABÍA NINGÚN TRABAJADOR CON ESE NOMBRE

Sin embargo, tiempo después y sin recibir su pedido, la víctima contactó con la empresa de desguaces a través de la página oficial -y no por una página de compra y venta entre particulares- y, desde allí, le confirmaron que no tienen empleado a ningún Enrique Martín y que tampoco usan el teléfono ni el correo electrónico que el detenido le había dado, además de informarle de que no realizan envíos a Península y Baleares.

Por todo ello, los agentes de la UOPJ, en base a la denuncia y a las diligencias policiales realizadas, encontraron y detuvieron al supuesto estafador como presunto autor del delito. Además, la Guardia Civil comprobó que tenía en vigor tres órdenes judiciales para su localización y detención, de Juzgados de Telde, Oviedo y Ponferrada.

El detenido y las diligencias policiales instruidas han pasado a disposición del correspondiente Juzgado de instrucción, en funciones de guardia, de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria.