Tudanca asegura que Casado pasará de mejor médico del mundo a peor consejera de Sanidad al "cerrar consultorios"

Tudanca, quien ha visitado este viernes la Feria Internacional de Turismo Intur, se ha referido así al nuevo modelo de Asistencia Sanitanaria en el medio rural que ha presentado la Junta, que considera que es "pura literatura" y lo que se "temían" tanto él como la gente de la Comunidad, sobre todo el medio rural.

"Ya sabemos que el famoso pacto por la sanidad se ha quedado en un pacto de la derecha para cargarse la sanidad pública, siga habiendo recortes y generando desigualdad", ha señalado el líder de los socialistas de Castilla y León, quien ha añadido que "una vez más" se presenta "un plan sin presupuesto, sin dinero adicional", prácticamente a la vez que "perdonan" impuestos a los más ricos de la Comunidad.

Esto supondrá "menos recursos" que ha advertido de que "saldrán de donde les saca siempre la derecha", de la sanidad y educación públicas y la atención a dependientes.

"Volvemos al inicio", ha afirmado Tudanca, quien ha recordado que hace seis o siete años ya se cerraron las urgencias médicas rurales y ya se hablaba de "centralizar", hacer "radios de distancias máximas y tiempos máximos de atención".

Sin embargo, ha asegurado que "eso no vale" porque en la Comunidad hay gente mayor, con enfermedades crónicas y que no se puede desplazar, "a la que hay que atender en el territorio, porque eso fija población".

"ACENTÚA" LA DESPOBLACIÓN

Frente a ello, considera que lo que están haciendo es "desmantelar" los servicios públicos en el medio rural y con eso "acentuando la despoblación galopante" que ha afirmado que han provocado las políticas de la derecha durante los últimos 30 años.

"Es que no pueden decir que no van a cerrar consultorios médicos, les van a cerrar, porque un consultorio médico sin médicos será otra cosa, pero no un consultorio médico, y es lo que van a hacer, cerrarles, clausurarles, dejarles sin médicos", ha asegurado Tidanca, quien ha agregado que "para este viaje no hacían falta estas alforjas"

Luis Tudanca ha advertido de que tienen que desarrollar el plan, que es "pura literatura", porque no tiene "nada parecido" a memoria económica que "justifique" ese plan piloto o ese "plan de supresión de consultorios médicos rurales" para dotarse de más medios, mejores infraestructuras o profesionales para garantizar cobertura suficiente para acceder al menos a la historia clínica.

Además, ha criticado que la consejera diga "emocionada" que garantiza que los consultorios centralizados van a tener "todos los medios", incluso el acceso a la banda ancha, cuando en la mayoría del territorio de Castilla y León no hay acceso a internet.

Así, ha advertido de que los lugares en los que van a poder estar los centros centralizados "escasea" y "son muy poquitos" porque en 30 años de gobierno del PP "no han logrado si quiera que una infraestructura básica para el desarrollo como la banda ancha llegue al territorio", pero tampoco que funcione bien el sistema informático de Sacyl.

"Cómo demonios van a lograr que esto se extienda a los consultorios médicos rurales. Han demostrado que son incapaces y van a seguir demostrándolo, me temo, porque eso malo para Castilla y León", ha concluido.