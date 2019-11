Educación estudia las "amenazas" de una candidata de Vox a un profesor por decir en clase que es extrema derecha

En un mensaje en Facebook, esta aspirante de Vox, Marisol Sanchis, se dirigió al profesor de Historia del Instituto Azorín de Petrer para exigirle que se dedicara a "dar clase" y no dijera a su hijo que "VOX es extrema derecha", reclamando que no meta "porquería" en la cabeza de los alumnos. "No vas a tener centro para esconderte... Te planto una demanda que tienes que dejar de ejercer", agregó.

Oltra, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, ha defendido que "esas palabras se valoran solas y la persona que las ha dicho se califica sola". "Ir amenazando a profesores no es precisamente una actitud democrática, ni respetuosa ni educativa", ha sostenido, por lo que cree que "viene a confirmar la descripción que el profesor hace de este partido".

Ante esta situación, la Conselleria de Educación se ha puesto en contacto con el centro de Petrer para estudiar "las acciones que se puedan derivar de esta amenaza". "Es una amenaza, y las amenazas están prohibidas en el ordenamiento jurídico", ha recordado la también coportavoz de Compromís.

Por tanto, "más que valorar sobre personas que se retratan amedrentando, asustando y amenazando a un profesor", Oltra ha hecho hincapié en el deber de la Generalitat de facilitar sus servicios jurídicos para que "tenga las consecuencias que debe tener en un estado de derecho".