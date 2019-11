El presidente saliente de la Fegamp marca el Pacto del Agua con la Xunta como materia pendiente para su sucesor

El también alcalde de O Barco de Valdeorras (Ourense), quien previsiblemente será sucedido en siete días por su homólogo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Alberto Varela, cree que medidas para el ahorro en el consumo y la mejora del abastecimiento es la mayor materia "que queda para el próximo mandato". "Y seguramente por culpa de todos", ha añadido.

Así lo ha asegurado García en declaraciones a la prensa antes de participar este viernes en Santiago en la Comisión Galega de Cooperación Local. En este órgano también han participado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el vicepresidente, Alfonso Rueda; y varios conselleiros.

Ante los medios de comunicación, tanto el líder de la Fegamp como el vicepresidente autonómico han valorado el ambiente de "cooperación" que ha primado entre las administraciones, ya que consiguieron llegar "a muchos acuerdos" durante los últimos cuatro años.

En este sentido, el representante de las entidades locales ha reconocido "objetivos alcanzados" como la bolsa de técnicos interinos para los ayuntamientos y la gestión a nivel autonómico de las oposiciones para la Polícia Local.

Sin embargo, ha señalado que todavía "hay camino" por recorrer en cuanto a las reformas de los centros de salud, ya que quiere "que el 100 por 100 sean asumidos por la Consellería de Sanidade"; y también en los grupos de emergencia supramunicipales (GES), de los que los gobiernos locales asumen una financiación "mucho mayor de la prevista" en el convenio inicial con la Xunta, según ha advertido.

FRANJAS CONTRA INCENDIOS

Además, Alfredo García ha apostado por "seguir avanzando" en el acuerdo con el Ejecutivo autonómico para establecer las franjas de seguridad de 50 metros contra incendios. Al respecto, ha señalado que "no es una cosa que deba estar eternamente cofinanciada" y ha abogado por que ese espacio próximo a las casas se "transforme" en "terreno productivo".

"Tenemos que ser capaces, entre los alcaldes y la Consellería (do Medio Rural) y diversos actores, de convertir las franjas en terreno productivo. Así ya no habría que limpiarlas, porque es terreno productivo y por lo tanto no habría que gastar dinero año tras año para nada", ha explicado.

Así las cosas, el presidente de la Fegamp ha dicho que "aún queda un largo camino por recorrer" en la cooperación con la Xunta: "Son muchas las reclamaciones que lógicamente tenemos pendientes, aunque más que reclamaciones yo diría determinar cuáles son las competencias de cada uno".

A pesar de todo ello, García ha afirmado que durante su mandato se alcanzaron "acuerdos beneficiosos" para los ayuntamientos. En este mismo punto ha coincidido con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha valorado que "es posible" llegar al entendimiento entre instituciones porque "muchos intereses, los autonómicos y los locales, son conjuntos".

QUE LA COLABORACIÓN "CONTINÚE"

Antes de entrar a la reunión de la Comisión Galega de Cooperación Local, la última con el regidor de O Barco como presidente, el número dos autonómico ha dicho esperar que "en la siguiente 'legislatura local'" esta colaboración institucional "continúe".

Entre los acuerdos "más importantes" alcanzados bajo el mandato de García, Rueda ha celebrado que se haya aportado "normalidad" a las reuniones Xunta-Fegamp en este órgano y que el fondo de cooperación local "no solo se mantuviese, sino que fuese creciendo" durante los momentos "de crisis y dificultad".

Asimismo, ha enumerado otros "avances muy importantes" como la "centralización" de la selección de los policías locales y la colaboración "muy estrecha" en violencia de género y en cambio climático, entre otros.

"Espero que con la siguiente Presidencia de la Fegamp y los siguientes órganos directivos seamos capaces, desde luego la Xunta lo va a hacer, de seguir poniendo los intereses generales por encima de cualquier interés partidista", ha manifestado Rueda.