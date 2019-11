Ribó desvincula de nou el seu cunyat de l'EMT: "Cap familiar meu ha cobrat o emès cap factura"

"El que dic i ho reitere és que cap familiar meu ha cobrat res de l'EMT ni ha emès cap factura per cap servici a l'EMT. És una cosa que reitere d'una manera clara i rotunda", ha afirmat Ribó.

El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació després de visitar davant l'Ajuntament la taula instal·lada per afectats d'espina bífida, preguntat per les acusacions del grup municipal del PP, que li acusa d'haver mentit en l'últim ple ordinari per dir que no hi havia vinculació entre el secretari assessor del consell assessor de l'EMT, que va deixar aquest dimecres el seu càrrec, i el seu cunyat.

"Cap familiar meu ha cobrat ni de l'Ajuntament ni de l'EMT per cap servici ni ha emès cap factura", ha repetit l'alcalde. Després d'açò, ha afirmat que açò és una cosa que "no pot dir tothom" perquè "hi ha partits que han nomenat una germana com a assessora", en al·lusió a la portaveu del PP, María José Catalá i al nomenament de la seua germana com a assessora d'aquest grup municipal.

"En aquest Ajuntament hi ha una assessora que cobra mensualment que és germana de la portaveu del PP. Açò sí que és col·locar", ha agregat Joan Ribó preguntat també per crítiques de l'oposició en el consistori que apunten que l'EMT ha sigut una "agència de col·locació"

Així mateix, preguntat per si manté la idea que el seu cunyat no ha sigut ni és soci de la firma SMT, vinculada al dimitit secretari assessor de l'EMT, ha insistit en la "idea" que "cap familiar" seu "ha cobrat ni ha emès cap factura de l'EMT". "El meu cunyat no", ha exposat.

"Reitere el que vaig dir", ha apuntat, al mateix temps que ha assenyalat que no entra en "les relacions de socis d'empreses" i ha dit que eixe "no és un assumpte" seu ni que li interesse "massa". "El que he reiterat és que cap familiar meu ha cobrat, cosa que no poden fer tots els partits". "Algun partit té una assessora germana -de la portaveu-, que cobra tots els mesos de l'Ajuntament", ha insistit.

"PER MOTIUS PERSONALS"

Així mateix, respecte a si considera que s'han de produir més dimissions en l'Empresa Municipal de Transports a més de la del secretari del consell d'administració, Joan Ribó ha assegurata que aquest s'ha produït "per motius personals" i ha defès la manera en el qual aquest assessor va ser nomenat.