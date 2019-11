ANDALUCÍA.-Sevilla.-Espadas pide a oposición señalar partidas en desacuerdo de presupuesto: "Así se verán sus banales argumentos"

A preguntas de los periodistas, tras participar en el encuentro 'Las misiones en el programa Horizonte Europa Andalucía', Espadas ha insistido en que, "si hay posibilidad de acuerdo y es bueno para la ciudad, hay que sacarlo adelante", por lo que "todos los demás debates y esos ruidos de fondo de posicionamiento político ante un presupuesto apoyado por PSOE y Adelante están absolutamente fuera de lugar".

En este marco, espera que la aprobación inicial de las cuentas se realice en los próximos días y que a principios de enero se pueda tener ya la definitiva, pudiendo disponer del presupuesto para su ejecución. "No hay precedentes en un calendario tan ambicioso y cumplido como éste", indica, confirmando la decisión tomada en junio de no "emplearse en el presupuesto 2019 sino de abordar el acuerdo para el de 2020", ya que "la ciudad lo necesita de manera urgente, para no parar las inversiones y para gastos imprescindibles".

Espadas ha agradecido su postura a Adelante, con una "interlocución técnica" con el gobierno, y la "solidaridad y el acuerdo alcanzado con distintas áreas municipales que han ido encajando las propuestas para que el documento pueda obtener el respaldo mayoritario del pleno y consiga su aprobación".

"La ciudad necesita urgentemente un presupuesto, como ocurre con Andalucía y España. El presupuesto no puede ser un instrumento de confrontación política ni aplazarse sine die a la búsqueda de apoyos", concluye.