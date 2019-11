El Consejo Regional de Infancia y Familia de C-LM contará con la presencia de menores para que "tengan voz" en él

Así lo ha desvelado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno abierto que ha tenido lugar este martes y en el que ha participado la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha (POICLM), quien ha explicado que esta iniciativa tiene como objetivo el que no solo sean los adultos los que piensen en qué es lo mejor para la infancia, sino que estos también escuchen "lo que ellos necesitan".

Sánchez, que ha destacado que la reunión con la Plataforma se ha desarrollado "en un clima de colaboración absoluta", ha sostenido que en el encuentro también se ha abogado por ampliar la colaboración entre las tres consejerías que tienen competencias en el Estado del Bienestar -Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes y Sanidad- para tener "políticas transversales" que se interesen especialmente en "problemas emergentes" como la atención a la salud mental, la atención temprana o las adicciones en las que intervienen sustancias, como la ludopatía o las adicciones a las telecomunicaciones.

En este sentido, la consejera ha explicado asimismo que el Gobierno autonómico se va a poner a "trabajar" para que se puedan conocer las cuantías destinadas en los presupuestos a las partidas relacionadas con la infancia dentro de cada consejería.

COLABORACIÓN PARA ELABORAR LEYES

Por otra parte, la responsable regional de Bienestar Social ha asegurado que en el encuentro con la Plataforma se ha planteado que esta colabore en la redacción de algunas de las leyes que tienen que ver con su campo de actuación, como la del Tercer Sector, que ha definido como "una ley general que se desarrollará mediante decretos y órdenes", y otras como la Ley de Infancia y Familia, en la que el Ejecutivo está "trabajando", o en la Ley de Atención Temprana o la Ley de Accesibilidad.

Finalmente, Aurelia Sánchez ha incidido en la idea de mejorar la visibilidad del Portal de Infancia y Familia, una iniciativa planteada por la Plataforma con la idea de que se puedan dar a conocer y transmitir la "gran cantidad de programas" que desarrolla la Administración con entidades del Tercer Sector.

"En todos los planteamientos que se han hecho nos hemos comprometido a trabajar, colaborar y mejorar el bienestar de los niños y niñas, las familias, las entidades y los profesionales", ha destacado.

En este punto, Sánchez ha citado algunos datos de este sector en Castilla-La Mancha, explicando que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la región cuenta con 370.459 menores de edad, y la Administración autonómica atiende a en torno a 55.000 personas, fundamentalmente menores pero también a unas 8.600 familias. Asimismo, la Junta también se encarga de 1.100 menores tutelados.

Asimismo, la Comunidad Autónoma cuenta con 61 centros de protección a la infancias, centros y hogares de protección y centros de primera acogida, así como siete centros de reforma y en torno a 100 recursos que atienden a las familias y sus hijos "según sus necesidades" en todas las provincias.

Además, la consejera ha remarcado que el presupuesto para 2020 cuenta con 48,6 millones de euros destinados a todo el área controlada por la Dirección General de Infancia y Familia, algo que, ha dicho, demuestra la "apuesta" del Ejecutivo regional por "todas las políticas que tienen como objetivo fundamental el bienestar de la infancia pero también de las familias".

LA PLATAFORMA, AGRADECIDA POR QUE SE HAYA TOMADO NOTA

De su lado, el presidente de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha, Gregorio Fernández, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que haya coordinación entre las consejerías porque la infancia es "transversal", que se vele por la estabilidad del sector y que la infancia sea una "prioridad" en las políticas que se desarrollen.

"Sabemos que se ha tomado nota" de todo ello, ha manifestado Fernández, quien ha pedido que se siga priorizando la infancia dentro de la política autonómica, al tiempo que ha confiado en que la Ley de Infancia y Familia sea una realidad cuanto antes.

También ha pedido poner en primera línea la situación de los niños más vulnerables y ha agradecido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a la consejera de Bienestar Social que les hayan invitado a participar en este Consejo de Gobierno abierto.

MENAS

Sobre los Menores No Acompañados (MENAS) y el hecho de que apenas un 21% tenga permiso de residencia, según publica El País, la consejera ha apuntado que hasta que no pasan un tiempo los menores en España no pueden pedir los permisos pertinentes y ha abogado por esperar los plazos que marcan las normas.

Ha admitido que las comunidades autónomas tienen competencias en infancia desprotegida, pero lo hacen de manera coordinada con el Gobierno central. "Hay una serie de normas y procedimientos establecidos que son mejorables, pero tenemos que acatarlos".

Sobre esta cuestión, el presidente de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia ha desvelado que García-Page, en la reunión del Consejo de Gobierno, se ha mostrado muy sensibilizado con este tema y ha dicho que es "un gran orgullo" para la plataforma poder trabajar con estos chicos.