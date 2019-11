Detenido un profesor experto en crimen organizado por 'lavar' hasta 3 millones obtenidos de la "corrupción venezolana"

Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami y coautor de una publicación sobre narcotráfico y crimen organizado, fue arrestado por lavado de dinero proveniente de la "corrupción venezolana", informaron este lunes las autoridades federales.

El académico, de 73 años y uno de los dos autores del libro Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today (Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas de hoy), fue arrestado este lunes por agentes federales y como resultado de una investigación realizada por el FBI.

Según un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que ve el caso, Bagley presuntamente fue parte de un operativo que lavó las ganancias de "corrupción venezolana" en EE UU, mediante el que se lavaron hasta 3 millones de dólares y por el que el profesor recibió 300.000 dólares.

Según la acusación, a partir de noviembre de 2017, una cuenta abierta por Bagley y a nombre de una compañía de la que era propietario, "comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos", las cuales pertenecían a un "individuo colombiano".

Los depósitos eran de unos 200.000 dólares mensuales, de los que luego el profesor retiraba el 90% en forma de cheque de caja y pagadero a otro "individuo" no identificado, pero con el que Bagley acudía al banco para completar las transacciones.

El individuo y el profesor discutieron que estaban moviendo el dinero en nombre del colombiano y que "los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano", pero aún así continuaron con las operaciones bancarias, de acuerdo a la Fiscalía.

Natural de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, el profesor universitario tuvo hoy su primera comparecencia en una corte de Miami, donde se le fijó una fianza de 300.000 dólares, y se espera su caso sea transferido a una corte en la ciudad de Nueva York.

La Universidad de Miami emitió una declaración en la que señaló que en vista de "este acontecimiento" el profesor Bagley había sido puesto en "licencia administrativa".

Un veterano profesor de relaciones internacionales en el citado centro de estudios, donde la noticia de su arresto causó conmoción, que incluso ha sido citado en calidad de experto en temas de violencia y narcotráfico en diarios como Miami Herald, New York Times, y el Washington Post.