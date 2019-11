Carmen Lomana critica en 'Espejo Público' el fichaje de su hermano por Vox: "Es un chollo meterse en política"

Carmen Lomana ha sido invitada, este lunes, como colaboradora en el programa de Susanna Griso. La noticia del fichaje del hermano de la empresaria por Vox ha saltado a la parrilla y la presentadora ha querido preguntar a la tertuliana su opinión al respecto.

Lomana ha pedido cautela con este tema, ya que lleva años sin tener relación con su hermano, debido a problemas familiares y de herencia. La colaboradora ha sido crítica con la noticia y ha admitido que piensa que le ha beneficiado ser su hermana.

"Siempre he procurado ayudarle", ha añadido la invitada, y ha explicado que intercedió para que su hermano pudiera conseguir su antiguo trabajo en el parque de Sierra Nevada.

La socialité ha mostrado su desacuerdo con que su hermano haya sido nombrado como diputado y ha defendido que los representantes del Congreso "tengan como mínimo una buena formación" de la que, según ha insinuado la colaboradora, carece Rafael Lomana.

La socialité ha comentado su paso por el partido de Abascal, cuando se presentó como tercera cabeza de lista para el Senado por Madrid. Al parecer, la decisión fue motivada por la proposición que le hizo Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid, durante una merienda en su casa.

La colaboradora ha explicado que conoce casos en los que personas sin trabajo y formación han conseguido ser diputados en el Congreso. "No me digas que no es un chollo meterse en política", "es de risa", ha añadido Lomana.