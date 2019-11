Risto Mejide confunde a Laura Escanes con otra mujer: "Mi señor marido no me reconoce"

La modelo e influencer Laura Escanes ha compartido a través de sus Stories de Instagram una anécdota de la que no sale muy bien parado su marido, Risto Mejide.

Todo comenzó cuando Escanes publicaba en la red social una imagen que el presentador le había mandado pensando que era ella.

La instantánea, que muestra a una mujer embarazada y en una cama de hospital, forma parte en realidad de un proyecto fotográfico que retrata nacimientos de bebés en un hospital de Moscú.

"Gracias @perviykik por esta foto maravillosa... En la que no salgo yo y mi marido se pensaba que era yo. Se la ha enviado una seguidora y ha dudado de si hicimos fotos durante el parto", ha escrito en una secuencia de imágenes publicada en sus Stories.

A pesar de la confusión, Escanes se lo ha tomado con humor y ha lanzado una pregunta a sus seguidores para saber si ellos también habían caído en el error. "Mi señor marido no me reconoce. ¿Vosotros me reconocéis?", ha preguntado.

Hace mes y medio que Escanes y Mejide se convirtieron en padres de Roma, la primera hija de la pareja. La modelo ha contado casi a diario en redes sociales cómo ha sido todo su embarazo, así como su primer mes junto a Roma.