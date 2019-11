Laura Escanes cuenta a través de Instagram una incómoda situación junto a su hija con una desconocida

Laura Escanes acudió junto a su hija Roma, que apenas tiene un mes, a sacarse las fotos del pasaporte. Lo que ella no sabía es que viviría un momento incómodo por culpa de una desconocida.

"Esta mañana hemos ido a hacerle el pasaporte a Roma porque vamos a hacer un viaje pronto. Total, que para hacerle la foto yo le había hecho una en casa porque no aguanta la cabeza. La he llevado a que la imprimieran, pero en la tienda no tenían papel fotográfico y tenía que hacerla sí o sí allí", ha compartido la influencer en su cuenta de Instagram.

Aunque eso ha sido lo de menos, ya que según ha contado Escanes, una señora le ha dado un beso a su hija sin pedir permiso. "No hace ni un mes que ha nacido. Lo siento mucho, pero no lo entiendo, las que sois mamis me vais a a entender más. Porque claro, a una recién nacida que está sin vacunar se le puede pegar cualquier cosa", añadía en la publicación.

"Para ella un resfriado puede ser mucho más serio que para nosotros", aseguró Laura Escanes. Aunque también ha confesado que en ese momento no le dio tiempo a reaccionar.