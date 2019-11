El supuesto novio del maestro Joao, atendido de urgencia en 'Sálvame' tras ser acusado de "montajista"

Alberto Armenteros, quien afirmó este jueves tener una relación sentimental con el maestro Joao, ha sido atendido de urgencia por los servicios de Mediaset a causa de un ataque de ansiedad en Sálvame.

El joven ha acudido al espacio de corazón para hablar sobre su polémica relación con el maestro, con quien se encontró en la gala de Gran Hermano VIPtras la expulsión del vidente de la casa de Guadalix de la Sierra.

Pero lo que Armenteros no se esperaba era la sorpresa que le tenían preparada los colaboradores este viernes en Sálvame. Y es que unos comprometedores audios en los que este afirmaba que su vínculo con el adivino era "un papel de lo más grande" han salido a la luz en el plató.

En las notas de voz Armenteros expresaba que iba "a ganar dinero” y a “hacer platós” de televisión: “Imagínate que me lío con Jorge Javier Vázquez... ¡Es una bomba total!”, opinaba en una de las grabaciones.

Ante estas informaciones los colaboradores han llamado "montajista" al supuesto íntimo de Joao: "Lo que sientes por Joao no es amor, es interés puro y duro", le ha dicho Carlota Corredera. "No soy un montajista, soy homosexual. Me da rabia reconocerlo y estoy enamorado de Joao”, se ha defendido entonces el invitado.

ALBERTO: "No soy un montajista, soy homosexual. Me daba miedo reconocerlo y estoy enamorado de Joao ¡¡que lo sepa mi madre!! #expulsoao — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 15, 2019

Armenteros sufre un vahído

La situación ha provocado un severo malestar en Armenteros, por lo que durante la publicidad ha tenido que ser trasladado a enfermería, donde ha sido atendido de urgencia. “Le ha dado un parraque al verse descubierto como un montajista”, han expresado entonces desde el programa.

Carlota Corredera y Belén Esteban se han acercado a comprobar qué tal se encontraba, a lo que este les ha respondido que "mal". Su supuesto "amigo" Maxi le habría traicionado de nuevo, ya que estos días también confesó al programa que, en realidad, ambos son pareja desde hace once años, lo que hizo saltar las dudas sobre la relación con el vidente.

Finalmente el programa ha localizado al maestro Joao para preguntarle cómo le habían sentado las declaraciones de Armenteros: "Le apoyo absolutamente", ha sentenciado el madrileño.